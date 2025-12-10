屏東車站砸80億元打造住商特區 力拚5年半完工

台鐵公司與達麗建設攜手推動「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」，10日正式完成簽約。此案預計投入約80億元，興建地上20層、地下4層的住商複合大樓，目標5年半內完工。台鐵估算，完工後將帶動屏東站旅次翻倍成長，並可分回近21億元收益，每年租金與權利金收入約5,000萬元。

本案源自屏北鐵路高架化計畫，並配合屏東縣政府的地方發展策略，以都市更新「權利變換」方式整合周邊土地。達麗建設得標後，今日與台鐵舉行簽約儀式。該案基地面積約8,850平方公尺，由台鐵擁有約七成產權，其餘為私有地。基地位於車站東側核心街廓，鄰近交通轉運站、復興路與光復路，屬市中心精華地段，區位優勢明顯。

台鐵董事長鄭光遠表示，本案自2022年以來歷經四度公開招商，今年4月由達麗獲選為最優先議約對象。雙方經協商已達共識並順利簽約。未來規劃一幢三棟的住商複合大樓，1至3樓為商場，台鐵將保留200坪公益空間回饋給縣府。

鄭光遠指出，屏東車站未來將與高鐵屏東站、台鐵六塊厝站及屏東科技產業園區形成交通與產業串聯，完工後有望共構南高屏城際生活圈，並成為南部TOD（大眾運輸導向型發展）的示範案例。

台鐵資產開發處長劉睿紘補充，除了預估可分回21億元，都更後每年租金加權利金收入可達5,000萬元，合約期間為20年。住商特區啟用後，因連結科技產業園區效應，預期將使屏東站旅次量倍增。

達麗建設董事長謝志長表示，總投資估計70至80億元，仍需依市場及工程造價調整。由於基地約三分之一為私有地，公司將依都市更新法取得地主同意，在縣府協助下完成建照，工期約3年半，目標於5年半內完成開發。

另一方面，備受矚目的台北車站商場與區域開發案，台鐵總經理馮輝昇透露，目前正積極準備招標文件，預計12月底公告，明年4月審查並決標，11月進場整修。許多廠商已表達高度興趣，希望藉由此次招商為北車帶來突破性與創新發展。他並表示，隨著北車人潮與運量持續成長，未來商場的權利金收入「也很值得期待」。