地瓜葉「內在美」超乎想像 營養師狂讚：四大功效全面照顧

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師薛曉晶指出，地瓜葉營養價值高，堪稱天然抗氧寶庫。 示意圖／ingimage
營養師薛曉晶指出，地瓜葉營養價值高，堪稱天然抗氧寶庫。 示意圖／ingimage

如果地瓜葉跟其他葉菜比較，「外貌」或許不突出，但「內在實力」絕對是亮點！營養師薛曉晶在臉書「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出2018年《Food Chemistry》研究顯示，紫色地瓜葉的抗氧化能力，明顯優於莧菜、紫蘇葉、過貓等多種常見葉菜。這與2021年《Molecules》綜論結果一致，地瓜葉富含咖啡酸衍生物、花青素、各式黃酮，以及葉黃素等強效抗氧化植化素，堪稱天然抗氧化寶庫。

薛曉晶表示「抗氧化」不只聽起來厲害，它與身體發炎、血管健康，甚至運動後修復都有密切關係。2005年《World Journal of Gastroenterology》試驗發現，健康成人連續2周每天吃200克紫色地瓜葉後，血漿總多酚與抗氧化能力顯著提升，發炎指標改善，T淋巴球增殖和自然殺手細胞活性也提高，這說明地瓜葉不只「清血管」，還能「微調免疫反應」。

此外，花青素本身也有獨立的發炎調節效果。2007年《Journal of Nutrition》臨床試驗證實，補充花青素能抑制促發炎介質，而地瓜葉，特別是紫色品種，正是這類花青素的優質來源。如果你是「壓力大、睡不飽、常外食」的朋友，與其單純吃維他命，不如把地瓜葉當作餐桌上的「抗氧小幫手」，更自然地融入日常。

至於哪些人最需要「地瓜葉」來神助攻？薛曉晶點名，地瓜葉提供代謝、腸道、免疫、貧血、眼睛全方位照顧，其功效除了高纖、幫助排便，它在血糖血脂、血壓和免疫方面的研究也越來越多。主要四功能如下：

穩血糖

研究顯示，地瓜葉中的氯原酸能降低餐後血糖波動，萃取物能改善血糖控制，食用製品能降低空腹血糖和糖化血紅蛋白。對血糖邊緣值、想「溫和穩血糖」的朋友，地瓜葉是個不容錯過的好選擇。

降血壓、降血脂

動物研究指出地瓜葉有助於降低血壓，結合高纖、低脂特性，還能干擾脂質吸收、促進膽固醇代謝，有益心血管健康。

腸道與免疫力

含有豐富膳食纖維、寡糖和多酚，能促進腸道蠕動、增加糞便體積，並透過益生元作用促進益菌生長；人體試驗證實可提升T細胞和NK細胞功能，讓免疫力更有戰鬥力。

改善貧血、保護視力

研究發現定期飲用地瓜葉飲品能提升血紅素、減少貧血；富含葉黃素和β-胡蘿蔔素，對視網膜有保護作用，適合長時間盯螢幕者。這把「看似普通的葉子」，正好補足了日常生活中最常缺乏的營養。

營養師 血糖 血脂

