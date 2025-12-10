周五開搶！台鐵因應元旦疏運加開16班自強號 跨年加開25區間車

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應115年元旦疏運旅客需求，台鐵公司宣布，今年12月31日、明年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班。聯合報系資料照
因應115年元旦疏運旅客需求，台鐵公司宣布，今年12月31日、明年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班，另加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車25班，加開車票於12日（周五）0時開放訂票。

台鐵公司因應115年元旦疏運旅客需要，114年12月31日、115年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班；另加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車25班。

台鐵公司指出，115年元旦加開列車車票訂於114年12月12日（五）0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

惡罷、詐騙何時作罷？「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿近乎一整年的大罷免，讓「罷」字毫無意外拿到第一高票(...

台鐵12月6日桃園至中壢電車線異常，列車集電弓受損，導致113列車誤點，累積延誤1萬分鐘，內壢路段更是連2天電車線異常，...

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

跨境電商便宜、快速，掀起網購醫材風潮，高市衛生局統計，今年截至11月海關攔截52件未申請核准醫療器材，從玻尿酸、美容儀、...

台灣「本土黑豬」存在已久，豬農憑藉經驗自行配種、繁殖，規模以中小型豬場為主，較少參與研發工作；而放眼西方大型養豬事業…

