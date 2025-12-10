周五開搶！台鐵因應元旦疏運加開16班自強號 跨年加開25區間車
因應115年元旦疏運旅客需求，台鐵公司宣布，今年12月31日、明年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班，另加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車25班，加開車票於12日（周五）0時開放訂票。
台鐵公司因應115年元旦疏運旅客需要，114年12月31日、115年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班；另加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車25班。
台鐵公司指出，115年元旦加開列車車票訂於114年12月12日（五）0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言