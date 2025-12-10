快訊

調車員遭撞亡 台鐵年底前提內部調查、檢討SOP

中央社／ 台北10日電
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵調車員日前遭貨物列車撞擊不治身亡，總經理馮輝昇今天表示，預計年底前向鐵道局提出內部調查資料，同時已重新檢討SOP，並強調保護所有調車員的作業安全是首要工作。

12月5日上午1名台鐵員工在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭到貨物列車撞及，送至醫院搶救仍不治，交通部鐵道局已要求台鐵提出書面說明。

馮輝昇今天出席「屏東火車站都市更新案簽約記者會」會後接受媒體聯訪表示，初步調查5日上午9時50分調車員執行業務，10時7分現場其他員工發現該調車員未出現在應該出現的位置；對於調車員因傷重離世，已向家屬表達關懷和慰問，將全力協助員工撫卹。

馮輝昇表示，目前職業安全室、運輸安全處、營運安全處正在進行調查，並針對影像資料進行分析，但因調車員落車影像受到列車阻擋，將進一步透過訪談或尋找其他影像資料了解原因，預計年底前向鐵道局提出內部調查資料。

有關調車作業檢討，馮輝昇指出，已重新檢討SOP（標準作業程序），思考如何讓工作場域更安全。他強調，保護所有調車員作業安全是首要工作，目前已採取立即性措施，希望在「車動、人不動」原則下，確保員工安全，而調車作業場域也會重新檢討，但後續還需與廠商討論。

馮輝昇強調，除了會在最快時間釐清原因外，也將採取更具體的行動措施，避免調車作業事故再發生。

不過，台鐵產業工會日前呼籲應履行安全改革中「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，減輕第一線人員需要同時帶人又工作的狀況。

馮輝昇對此表示，員工訓練分成學科、術科，前者是了解作業程序，後者是在現場操作，目前採取國外常見的「教練制」方式，新進員工由一位老師傅或主管帶領，讓新員工能從學習到SOP轉換成日常作業方式。

馮輝昇認為，由有經驗的主管或人員帶領新員工實際操作，有助其技術熟練。員工訓練部分，除了透過教材標準化、數位化，協助員工更快了解實際調車作業外，同時還建立資料庫，並邀資深師傅和退休員工傳授經驗。

台鐵 鐵道

相關新聞

台灣2025代表字揭曉 「罷」奪冠「詐」居次

惡罷、詐騙何時作罷？「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿近乎一整年的大罷免，讓「罷」字毫無意外拿到第一高票(...

桃園-內壢電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」 台鐵不排除施工釀禍關聯

台鐵12月6日桃園至中壢電車線異常，列車集電弓受損，導致113列車誤點，累積延誤1萬分鐘，內壢路段更是連2天電車線異常，...

海洋溫差發電案 環評補正再審

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

跨境網購當心買到醫材觸法！高市查獲52件 每件裁罰6萬起跳

跨境電商便宜、快速，掀起網購醫材風潮，高市衛生局統計，今年截至11月海關攔截52件未申請核准醫療器材，從玻尿酸、美容儀、...

台灣本土黑豬育種 廚餘、飼料餵養有何差異？

台灣「本土黑豬」存在已久，豬農憑藉經驗自行配種、繁殖，規模以中小型豬場為主，較少參與研發工作；而放眼西方大型養豬事業…

前3季行人死亡數比去年同期增4％ 交通部指3肇因導致

交通部今指出，2025年1至9月交通事故為2084人，為6年來次低，但降幅仍未達到7％目標，行人死亡數263人還比去年同...

