桃園-內壢電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」台鐵質疑施工釀禍有關聯

台鐵12月6日桃園至中壢電車線異常，列車集電弓受損，導致113列車誤點，累積延誤1萬分鐘，內壢路段更是連2天電車線異常，台鐵初步調查指出，12月5日鐵道局施工支撐架掉落打到多班列車集電弓，影響電車線，2天事故若有關聯不排除求償，另也主動啟動EMU900型列車集電弓、碳刷特檢，以及電車線檢查，避免再發生類似事件。

12月6日台鐵桃園段電力設備故障，列車從下午延誤到晚間，甚至有列車誤點179分鐘，不少民眾質疑台鐵應變較以往不足。

台鐵總經理馮輝昇今出席屏東車站都更案簽約儀式，會後接受聯訪時表示，該起事件發生於12月6日中午12點54分，1188次列車在內壢站發生VCB（真空斷路器）切開、集電弓降弓，列車持續行駛到桃園站期間，因集電弓與電力設備拉扯造成電力設備嚴重受損。

馮輝昇表示，該起事件造成列車嚴重誤點，根據統計，當天共影響113列次，累計延誤達1萬分鐘，平均每列車延誤約90分鐘，造成旅客極大不便，誠摯向旅客致歉。

馮輝昇指出，目前調查分為事故原因確認、後續應變處理、復原效率等3部分檢討。初步可確認問題發生在內壢以南的平交道，集電弓與電車線發生異常，且已在內壢南找到集電弓掉落的碳刷，台鐵正依照碳刷與影像進行分析。

針對旅客質疑應變不足，馮輝昇說，主要受影響區間為內壢至桃園間，期間電力單位出動三組車輛人員搶修，並與鐵道局北工處合作加快修復，但因影響距離長，難度較高。

調度部分，影響期間維持東正線單線雙向運轉，但北部都會區在周六班次密集，每小時可達9至10列次，導致列車需等待或截短運行，未來將檢討是否需成立更完整的應變小組，並提供旅客即時資訊，以降低乘客的不安感。

由於12月5日內壢站也發生電車線異常事件，且有多列車集電弓受損，馮輝昇指出，12月5日當天事故，很明確是因為鐵道局桃園鐵路地下化工程的支撐架過程、掉落，打到列車集電弓碳刷，受影響有多班列車，雖然與12月6日事件發生在不同線，但列車南下、北上來回跑，是否因集電弓受損影響電車線，目前正釐清是否有關連性，將盡快找到原因並確認問題來源。

馮輝昇指出，雖然原因仍在釐清中，但台鐵已主動針對EMU900型列車的集電弓與碳刷進行全面特檢，也全面檢查中壢到桃園間的電車線，目前設備均正常；考量鐵道局在桃園鐵路地下化工程仍在施工中，路線及環境較複雜，台鐵也會提高施工管制與標準，防止再發生類似情況。