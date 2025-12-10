十三行博物館周六化身音樂聯合國 國際移民日音樂會登場

八里左岸不僅擁有絕美河景，也是千年來族群互動的歷史現場。新北市立十三行博物館將於13日（周六）舉辦「2025國際移民日系列活動」，以「弦樂之聲」與「河口風起」兩場音樂會接力開唱。從60位國小生組成的弦樂團，到馬來西亞、越南、菲律賓等國家實力派歌手輪番演出，將古典、流行、民謠與跨界創作匯聚於河口風中，打造當代「音樂聯合國」。

周六上午登場的「弦樂之聲‧十三行樂章」由基隆暖暖、尚仁、信義等八校、共60位學童組成的基隆弦樂團演出，以「音樂的多彩世界」為題，帶來古典名曲、電影配樂及各國童謠。現場亦安排親子互動與有獎徵答，透過孩子純真的琴音傳遞國際移民日「尊重與包容」的核心精神，營造寓教於樂的親子時光。

周六下午的「河口風起•世界之音」則展現八里從古早貿易港口到現代移民社會的文化厚度，演出陣容橫跨三國風格。包括曾登上國慶晚會、被譽為華語界最具實力新聲的馬來西亞冠軍歌手周秋葒；以台語、越南語交織創作、以身分認同為題材的台越新二代歌者陳德民（德狗 Tek Káu）；以及舞台爆發力十足、嗓音穿透力強的菲律賓姊妹檔呂曉曉。三組歌者以音樂打破語言隔閡，呈現移民文化的多元能量。