南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

澳洲禁16歲以下用社群媒體 我衛福部關注「滑到停不下來」成癮心理

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部心健司長陳柏熹說，社群媒體的短影音平台已成為兒少最常接觸的媒體形式，若往後要加以管制需要跨部會政策協調，包括數發部，教育部，衛福部也將提供更多實證作為推動的基礎。本報資料照片
澳洲禁菸年齡18歲，但今天起，澳洲成為全世界第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括禁用TikTok、YouTube、Instagram和臉書（Facebook）等。我是否跟進？衛福部心健司長陳柏熹說，社群媒體的短影音平台已成為兒少最常接觸的媒體形式，若要加以管制，需要跨部會協調，包括數發部，教育部等，衛福部將提供更多實證作為推動的基礎。

陳柏熹表示，短影音平台具高度刺激、極短內容節奏與無限下滑設計，其介入兒少大腦發展、認知功能與情緒調節的程度前所未有。國際研究指出，短影音本身並非兒少心理問題的唯一原因，但「成癮式使用」與「暴露於負面或不適齡內容」會大幅提升注意力受損、情緒困擾與自傷風險。研究顯示，短影音使用量與認知功能呈中度負相關，與專注困難與抑制控制受損關聯更強。

一旦長期暴露於快速切換、高回饋刺激的大腦，將會逐漸習慣化於「短時間、多巴胺獎賞」模式，降低對需要長時間專注活動，如閱讀、學習、問題解決的耐受度，並可能造成前額葉皮質執行功能下降。陳柏熹表示，幼兒研究亦指出，過早的高螢幕暴露與 後續的語言發展與問題解決能力遲緩相關。

短影音也與高度的心理健康風險相關，特別是憂鬱、焦慮、壓力與睡眠問題。陳柏熹表示，問題性使用與憂鬱、焦慮呈中度負向關聯，並可能引發情緒失調、離線焦慮、身體意象困擾與負向社群比較。

陳柏熹表示，青少年若具有內化性脆弱如焦慮、飲食疾患傾向，更容易因短影音的社群的按讚、瀏覽數、評論回饋系統而受到影響。此外，研究與臨床案例顯示，暴露於自傷、自殺等影片可能產生模仿效應，使呈現成癮式使用軌跡的青少年其自殺意念風險提高2至3倍。

儘管如此，短影音也有正向功能。疫情期間，它提供兒少創造力展現與社會互動的出口，若是高品質、教育性內容在家長共同觀看下，可增進語言、認知與社會情緒學習。因此，陳柏熹認為，國際研究逐漸強調，問題不在於「是否使用」而在於「如何使用、觀看何種內容、是否有成人引導」。

陳柏熹說，因此若要加以管制需要跨部會政策協調，包括數發部，教育部，衛福部也將提供更多實證作為推動的基礎。衛福部官網目前也已設立「網路成癮專區」，包括網路成癮是什麼、該如何面對、該如何幫助自己和他人，幫助民眾了解面對網路成癮有哪些資源、管道可以使用等。

