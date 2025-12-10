北美館公布第13屆X-site計畫首獎 做白工作室「鏡・亭・山」獲選

北美館今天公布第13屆 X-site 計畫甄選結果。經兩階段評選，由「做白工作室」以《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得首獎。作品以「鏡、亭、山」為主要概念，結合臺北市立美術館廣場的蛇紋石地坪並重新詮釋，透過局部揭示地面層水平線條的方式，創造出交疊的新空間。

北美館表是，6組入圍複選的團隊另包含波缽《波缽》、雨露工作室《傘之廊》、一分之一《一分之一》、對數設計《之間—時間的堆砌與編織》、曦立方設計研究室《流動碎片—填石造路》。

《鏡・亭・山：相看兩不厭》以「拉起廣場地表」為構想，重新形塑北美館戶外廣場的地貌輪廓，開展具多層次感知的空間經驗。作品延伸廣場原有的蛇紋石地坪語彙，巧妙運用反面向的懸浮鏡面，建立一處兼具遮蔭效果、以上升量體形成開敞視域的全新地景裝置；同時結合聲音與互動元素，為觀眾創造走入美術館的驚喜入口，提出更多對於未來的場域想像。

評審團表示，此次作品不僅回應X-site計畫的初心－超級室內的體驗，更在雙向回望之間映照了真實與擬仿的辯證。為未來的X-site提出了真切的提問。以簡潔有力的手法，重新詮釋入口的建築邊界。而作品的雙面性閱讀，一方面暗示廣場下方有地下展演空間，另一方面鏡面反射材質所形塑的內面空間，提供觀眾進出北美館時辯證內與外、自身與作品的相對關係，是其亮點特色。」

評審團指出，此一作品將基地實際環境，輕巧的建築手法與不同面向的模仿、轉換、堆疊，創造出既真實又夢幻的風景，同時重新定義廣場的面向及動線。作品在廣場與建築之間提升一個新的邊界語彙，藉由未設錨固點，釋放出一片完全穿透、不受柱列干擾的自由場域；一道從地平線延伸而出的線條，在輕重與起落之間，也重新定義北美館廣場與觀眾之間的互動關係。