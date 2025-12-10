快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

北美館公布第13屆X-site計畫首獎 做白工作室「鏡・亭・山」獲選

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
做白工作室《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得2026年第13屆X-site計畫首獎。圖／北美館提供
做白工作室《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得2026年第13屆X-site計畫首獎。圖／北美館提供

北美館今天公布第13屆 X-site 計畫甄選結果。經兩階段評選，由「做白工作室」以《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得首獎。作品以「鏡、亭、山」為主要概念，結合臺北市立美術館廣場的蛇紋石地坪並重新詮釋，透過局部揭示地面層水平線條的方式，創造出交疊的新空間。

北美館表是，6組入圍複選的團隊另包含波缽《波缽》、雨露工作室《傘之廊》、一分之一《一分之一》、對數設計《之間—時間的堆砌與編織》、曦立方設計研究室《流動碎片—填石造路》。

《鏡・亭・山：相看兩不厭》以「拉起廣場地表」為構想，重新形塑北美館戶外廣場的地貌輪廓，開展具多層次感知的空間經驗。作品延伸廣場原有的蛇紋石地坪語彙，巧妙運用反面向的懸浮鏡面，建立一處兼具遮蔭效果、以上升量體形成開敞視域的全新地景裝置；同時結合聲音與互動元素，為觀眾創造走入美術館的驚喜入口，提出更多對於未來的場域想像。

評審團表示，此次作品不僅回應X-site計畫的初心－超級室內的體驗，更在雙向回望之間映照了真實與擬仿的辯證。為未來的X-site提出了真切的提問。以簡潔有力的手法，重新詮釋入口的建築邊界。而作品的雙面性閱讀，一方面暗示廣場下方有地下展演空間，另一方面鏡面反射材質所形塑的內面空間，提供觀眾進出北美館時辯證內與外、自身與作品的相對關係，是其亮點特色。」

評審團指出，此一作品將基地實際環境，輕巧的建築手法與不同面向的模仿、轉換、堆疊，創造出既真實又夢幻的風景，同時重新定義廣場的面向及動線。作品在廣場與建築之間提升一個新的邊界語彙，藉由未設錨固點，釋放出一片完全穿透、不受柱列干擾的自由場域；一道從地平線延伸而出的線條，在輕重與起落之間，也重新定義北美館廣場與觀眾之間的互動關係。

建築 觀眾 X

延伸閱讀

首爾發明展 台灣勇奪2項大會首獎

陳都靈「被獻祭」？靈媒驚悚爆料瘋傳　工作室行程打臉陰謀論

台中非法醫美工作室遭破獲 2女移工違醫師法判刑

紀錄阿美族青年返鄉 台藝大榮獲MATA首獎

相關新聞

台灣2025代表字揭曉 「罷」奪冠「詐」居次

惡罷、詐騙何時作罷？「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿近乎一整年的大罷免，讓「罷」字毫無意外拿到第一高票(...

桃園-內壢電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」台鐵質疑施工釀禍有關聯

台鐵12月6日桃園至中壢電車線異常，列車集電弓受損，導致113列車誤點，累積延誤1萬分鐘，內壢路段更是連2天電車線異常，...

海洋溫差發電案 環評補正再審

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

跨境網購當心買到醫材觸法！高市查獲52件 每件裁罰6萬起跳

跨境電商便宜、快速，掀起網購醫材風潮，高市衛生局統計，今年截至11月海關攔截52件未申請核准醫療器材，從玻尿酸、美容儀、...

台灣本土黑豬育種 廚餘、飼料餵養有何差異？

台灣「本土黑豬」存在已久，豬農憑藉經驗自行配種、繁殖，規模以中小型豬場為主，較少參與研發工作；而放眼西方大型養豬事業…

周五開搶！台鐵因應元旦疏運加開16班自強號 跨年加開25區間車

因應115年元旦疏運旅客需求，台鐵公司宣布，今年12月31日、明年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。