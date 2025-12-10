最高亮點地標！屏東車站都更案今簽約 台鐵估租金年收5千萬

台鐵公司積極推動資產活化，屏東火車站旁東側土地成功完成都更，規畫打造1幢3棟住住商大樓，今天進行簽約儀式。台鐵公司表示，完工啟用後預估人潮將多2倍，且該建築達70％屬於台鐵公司產權，都更分回近21億元，未來以商場發展優先，每年租金及權利金收入約5000萬元。

台鐵公司今舉辦「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」記者會，台鐵公司董事長鄭光遠及達麗建設董事長謝志長出席並進行簽約儀式。

本案緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新方式整合活化車站周邊土地。基地位於車站東側戰區街廓範圍，面積約8850平方公尺，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、機能完善，為市中心精華地帶，土地權屬以台鐵公司為主，並鄰接部分私有地。

本案建物計畫興建1幢3棟，地上20層、地下4層的住商大樓，其中地上1至3層規畫為商場空間，第4層規畫住宅公設及綠平台，未來期許成為南台灣TOD場站開發的指標性商業結合住宅特區。

鄭光遠接受聯訪時表示，本案自2021年至迄今已進行4次公開招商，最後由達麗建設得標。本案建築高達70％屬於台鐵產權，並回饋200坪公益空間給屏東縣政府。

此外，配合縣府針對屏北開發計畫，本案未來也將串連高鐵車站、台鐵六塊厝車站、科技產業園區，形成商城，作為南台灣第一個TOD開發樣板，鼓勵民眾出入多使用大眾運輸，達到永續、減碳效果。

謝志長說，工程部分總投資額約70至80億元，規畫興建1幢3棟高20層的住商大樓，未來將成為屏東最高地標，盼在5年半內完工啟用，屆時本案將成為屏東縣地標建物；屏東縣副縣長黃國榮表示，過去屏東縣市區因緊鄰機場，因此樓房有限高，如今解禁，本案完工啟用後將成為地方亮點及話題。