預算降、每天時數不足1小時 衛福部：資源重疊不支持身障個人助理入法

立法院社福及衛環委員會今天排審18年未大幅修正的「身障者權益保障法」，近年照顧殺人、身障者遭斷食善終案例頻傳，身障團體訴求將「個人助理」納入母法，減輕照顧者負擔避免憾事，訂定「自立生活」專章或專條。不過，衛福部以資源重疊為由，不支持個人助理入法，部長石崇良指出，現行身障權法第51條，已納入自立生活項目，個人助理等規範，會在子法中另外訂定。

立法委員王育敏點出，身障者個人助理使用時數，平均每日不足1小時，且部分身障者面臨縣市政府刁難，實務上申請時遭遇阻礙，且衛福部個人助理經費編列下滑，今年編列8.45億元，明年度預算僅剩7.98億元，「不增反減，令人失望」，她提出的修法版本，已將個人助理寬列預算入法，盼改變目前時數、預算軍不足的情況。

王育敏指出，衛福部以相關法令競合為由，不支持個人助理入法，但對於障礙者而言，「障礙是每24小時跟著」，身障者每天都要生活，個人助理時數短暫，凸顯現行制度不足，個人助理入法應是本次「身障權法」修法重中之重。

立委蘇清泉說，我國身障者人數超過120萬人，若其中60萬人有就業需求，那全台該有多少個人助理？薪資如何計算？現行國內身障者個人助理人數「根本不足」，且比起長照照服員「訓練到歪腰」，個人助理只要高中畢業、25小時訓練就可執行，衛福部應研擬這是否合理。

石崇良坦言，國內個人助理現行投入人力，人數不超過千人，且除了協助身障者日常起居，也須提供職場協助。衛福部統計，111年至113年，國內個人助理人數自625人，成長至為733人，成長率為17.28%；使用服務的身障者人數，從908人成長至1326人，成長率達111.11%，服務時數從2467小時成長至4471小時，成長率81.23%。

石崇良說，「身障權法」已規範主管機關應提供自立生活支持服務，依第51條授權訂定「身障者照顧服務辦法」，該辦法中已納入個人助理、同儕支持等資源，個人助理預算編列「應沒有減少」，而是計算方式不同導致差異，針對身障者申請程序如何簡化、服務項目如何整合等，可強化這項子法，讓各縣市個人助理申請與時數配給趨於一致。

「重度障礙者所獲得個人助理時數不足、縣市間執行缺乏一致標準，是目前待解決問題。」石崇良說，衛福部將研議整合長照與個人助理2項服務，滿足重度障礙者照顧需求，另將訂定自立生活支持服務原則、流程及表單範本供地方政府依循，且會發展自立生活支持服務責任保險，保障服務單位、個人助理及身障者權益。