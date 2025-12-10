跨境網購當心買到醫材觸法！高市查獲52件 每件裁罰6萬起跳

跨境電商便宜、快速，掀起網購醫材風潮，高市衛生局統計，今年截至11月海關攔截52件未申請核准醫療器材，從玻尿酸、美容儀、除毛機到輪椅都有，若涉轉賣或轉讓他人，須依法移送檢調偵辦；衛生局表示，違法輸入醫材民眾雖辯稱自用，皆依違反醫療器材管理法裁處6萬至200萬元罰鍰。

醫美療程費用昂貴，近來有民眾為了節省玻尿酸施打費選擇網購美容儀、也有人為減少除毛療程支出而購買國外儀器，還有人為鼻塞過敏求助海外洗鼻器，醫療器材不是一般消費品，它牽涉人體安全，其實法規管得很細。

除醫材外，日常用品OK繃、棉花棒、保險套、日拋隱形眼鏡、醫用口罩，在法規分類上都屬醫療器材，雖然入境時可採用便捷通關免申報，但每種品項每半年僅能攜帶一次，且必須限於自用，超過數量須向食藥署提出「專供個人自用」申請。

衛生局指出，法規對醫材有嚴格限制，只要未完成申請程序，即使稱自用仍屬違法，目前國內僅部分醫材能在網路販售，業者需具備醫療器材商資格、產品須有許可證，消費者若抱著網路便宜向境外賣家下單，不僅可能買到不安全的產品，也可能因此誤踩法規紅線受罰。