立院審查身障法草案 手語、聽打老師現場即時「翻譯」

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
衛福部長石崇良上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢。衛環委員會安排多位手語老師，輪流上台即時「手語翻譯」質詢及答詢的內容，同時也有數位「聽打老師」（見圖），將會議的內容即時「文字化」，供身心障礙者了解會議進行的狀況。記者黃義書／攝影
衛福部長石崇良上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會就「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」進行專題報告並備詢。面對「身心障礙者權益保障法」已18年未大修，石崇良受訪時表示，政院版最慢明年1月會送到立法院，本次修法將有落實通用設計、強化自立生活等4大重點。日前身障團體赴行政院、衛福部抗議「身障權利已死」，石崇良當時承諾「一定讓它復活」。

對於本次修法版本，石崇良表示，將在其中回應身障團體訴求，包含提高相關委員會中身障者或身障者代表的比例，讓大家在做各項政策時，有身障者的參與，提高參與和意見表達機會。

衛環委員會在審查身心障礙者相關法案時，在立委質詢台及官員答詢台旁，安排數位手語老師，輪流上台即時「手語翻譯」質詢及答詢的內容，同時也有數位「聽打老師」，將會議的內容即時「文字化」，供身心障礙者了解會議進行的狀況。

衛福部長石崇良（左）上午出席立法進行專題報告並備詢。衛環委員會安排多位手語老師（右），輪流上台即時「手語翻譯」質詢及答詢的內容。記者黃義書／攝影
身障者 石崇良 行政院

