立院審查身障法草案 手語、聽打老師現場即時「翻譯」

衛福部長石崇良上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會就「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」進行專題報告並備詢。面對「身心障礙者權益保障法」已18年未大修，石崇良受訪時表示，政院版最慢明年1月會送到立法院，本次修法將有落實通用設計、強化自立生活等4大重點。日前身障團體赴行政院、衛福部抗議「身障權利已死」，石崇良當時承諾「一定讓它復活」。

對於本次修法版本，石崇良表示，將在其中回應身障團體訴求，包含提高相關委員會中身障者或身障者代表的比例，讓大家在做各項政策時，有身障者的參與，提高參與和意見表達機會。