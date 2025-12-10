婦人糖尿3病用藥錯亂 聯新國際醫院整合團隊助改善

63歲林女飽受糖尿病、高血壓與第三期慢性腎臟病三重夾擊，多科就醫衍生藥物混亂，甚至重複服用兩種成分相似的降血壓藥，外食習慣更讓蛋白尿居高不下，腎功能亮紅燈。

聯新國際醫院副院長、腎臟科主任林盈光診斷後，安排婦人到慢性病整合照護中心，個管師迅速統整藥物、跨科醫師優化處方，營養師為她客製低鈉低蛋白飲食，每個月追蹤血壓血糖。全方位的協助下，林女三個月內蛋白尿從中度降至近輕度，血壓血糖趨於穩定，腎絲球過濾率（eGFR）惡化趨勢止步。林女士感謝醫院整合科別資訊，終於讓她能與慢性病和平相處。

林盈光指出，衛福部資料顯示台灣約10萬洗腎人口近半與糖尿病相關，糖尿病腎病變的核心機轉，在於高血糖早期造成腎臟「超過濾」，使腎絲球長期承受高壓，逐步走向硬化與萎縮，最終演變成慢性腎臟病（糖尿病腎病變）。臨床醫療仍常見患者有「吃藥傷腎」的迷思，事實上自行減藥、停藥，才會加速腎臟惡化。新型糖尿病藥物具有護心護腎效用，配合生活型態調整，才能延緩腎功能退化；真正需要小心的，是長期濫用止痛藥與來路不明的中草藥偏方，恐含有腎毒性成分。

林盈光說，除了用藥觀念錯誤，生活型態也是腎臟健康的大敵，胰島素阻抗是糖尿病根源，常因飲食失衡導致腹部肥胖、脂肪肝、體重攀升，誘發代謝症候群，大幅提高腎損風險。臨床也發現外食族多為高鹽、高蛋白飲食，長期加重腎臟微血管負荷；蛋白尿正是腎臟受損的早期警訊，唯有定期驗尿、同步監測血糖、血壓與血脂，才能把握黃金介入期，避免走向不可逆的腎臟惡化。

林盈光說明，推動整合照護的初衷，是讓病人不只是「活著」，而是健康、開心地生活。只要能積極調控三高，調整生活型態並規律使用護腎藥物，即便已進入第四期腎病，仍有機會延緩進入洗腎時間。

護理長、個案管理師劉祝君表示，聯新國際醫院整合照護團隊，定期舉辦病友會與情境化衛教，如健康早餐會，讓病友挑常見在地早餐，營養師現場教導糖份計算、替代選擇，修正飲食迷思，讓團隊不只治病，更要讓患者「活得好、吃得好」。整合照護團隊同時結合聯新運醫中心資源，設計居家肌力訓練課程，協助病友穩定血糖，目前聯新國際有逾3千名糖腎共病患者納入長期追蹤，透過跨科別團隊模式降低洗腎風險。