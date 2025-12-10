全台首例 台灣好行縱谷花蓮線獲國際碳足跡證書

交通部觀光署推動「台灣好行路線營運業者永續轉型計畫」，其中的「台灣好行—縱谷花蓮線」完成產品碳足跡查證程序，每人公里碳排放量僅37.66g CO2e/pkm，成為全台首條取得國際標準碳足跡證書的台灣好行路線。

花東縱谷國家風景區管理處副處長洪肇昌指出，縱谷花蓮線取得碳足跡查證，不僅是台灣好行體系的重大突破，更是觀光產業在減碳轉型上的實質成果，為國家淨零政策奠定關鍵里程碑。隨著全球旅客對低碳旅遊的需求迅速上升，這項成就不僅有助提升花蓮在國際市場的永續形象，也將吸引更多重視環保價值的旅客，以更友善地球的方式探索花東縱谷。

太魯閣客運董事長蘇上泳表示，獲得國際標準碳足跡證書，是公司永續營運努力的具體肯定，更象徵企業對未來低碳運輸的承諾。未來將持續以科學數據為基礎，提升營運效率、增加載客率，並與縱管處密切合作，打造更安心、舒適且低碳的縱谷旅遊模式。企業將透過行動支持永續觀光，並逐步推動更多節能、減碳措施，讓遊客獲得更高品質的旅遊體驗。

縱管處進一步說明，未來將運用縱谷花蓮線這條低碳示範路線，串聯沿線的自然景觀與地方特色遊程，形塑多元而深度的旅遊路線。希望旅客能在欣賞縱谷壯闊山景與豐富生態之餘，也能輕鬆落實對地球更友善的旅遊方式。