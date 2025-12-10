快訊

彰化今年8養禽場禽流感確診 冬季疫情升溫高風險鄉鎮發消毒藥

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
時值冬季禽流感好發季節，彰化縣府針對養禽戶發放消毒藥品與畜牧場衛生管理工作紀錄簿，加強輔導業者落實場內生物安全措施。圖／彰化縣府提供
時值冬季禽流感好發季節，彰化縣今年已出現8場禽流感案例，較去年增加。為降低疫情風險，彰化縣府12月針對全縣養禽場發放消毒藥品，其中大城、芳苑、竹塘、二林等鄉鎮養禽戶高度密集，屬於高風險區。

縣府動物防疫所說，縣府於12月3日、4日針對上述四鄉鎮的所有養禽戶發放消毒藥品與畜牧場衛生管理工作紀錄簿，加強輔導業者落實場內生物安全措施，其餘鄉鎮由公所協助發放，也請養禽戶配合「每周三全國自主消毒日」，同步強化禽場及周邊公共區域消毒，降低環境病毒量與疫情發生機率。

近期美國華盛頓州公布全球首例人類感染H5N5禽流感案例，疾管署已提高警戒。彰化為全國養禽大縣，縣長王惠美呼籲業者持續強化生物安全措施，動物防疫所也將動用防疫消毒車，前往養畜禽場密集區加強消毒，減低疫病風險。

縣府提醒，養禽戶應每日自主觀察禽隻健康狀況，若出現異常，應立即通報鄉鎮市公所或彰化動物防疫所，及早掌握疑似病例並妥善處置，避免疫情擴散。未通報者，可依動物傳染病防治條例處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

時值冬季禽流感好發季節，彰化縣府動物防疫所防疫消毒車前往養畜禽場密集區加強消毒。圖／彰化縣府提供
禽流感 動物

