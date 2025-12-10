眼科醫禁做腹部整形！石崇良拋醫美手術「指定專科」 將公布診所資格

衛福部長石崇良上任後，宣誓嚴管醫美，將限制高風險醫美手術，只能由外科系專科醫師執行，上周改為放行家醫科、急診科等11專科均可執行，挨批政策轉彎。石崇良表示，今天將邀11專科及醫師公會舉行會議，除討論是否剔除家醫、急診2科別，也會訂出各專科醫師對應可執行的醫美項目，同時會將各家診所醫師專科項目，以專區網站公開，讓民眾參考。

衛福部上周藉新聞稿公告，與醫界討論「達成共識」，美容醫學手術限11個部定專科醫師始可施作，包括外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。石崇良說，上周會議納入醫美相關醫學會，所形成的共識為與會代表共識，行政機關仍有管理上考量，雖力拚明年上路，但後續還要開幾次會議，需看今天會議結果而定。

石崇良說，經檢視前述11部定專科訓練內容，發現外科訓練時數「落差很大」，因此他個人認為家醫與急診科不該列入可執行高風險醫美手術科別，急診醫學科雖有處理創傷的訓練，但這與在手術室開刀，仍有所落差；另，針對不同專科，可執行哪些醫美手術也應明訂，例如眼科雖屬大外科，但其手術訓練集中於顏面部，其餘身體部位手術是否內行，「需另外討論。」

衛福部將針對高風險醫美手術「指定專科進行」，石崇良舉例，腹部整形將限制整形外科、外科及婦產科才能執行，不會發生「眼科醫師執行腹部醫美手術」的情況；另外原先針對抽脂手術，是採1500毫升以上需由專科醫師執行，將改為依照麻醉情況而定，全身麻醉的抽脂手術就視為高風險手術，全麻生殖器整形也納入高風險手術項目，且若為男性生殖器整形，限整形外科、泌尿科才能執行。

衛福部上周還擬放寬原先要求高風險醫美項目診所需經過評鑑的規定，改為先請診所自律。石崇良說，基層醫界對「評鑑」二字有所憂心，若正名為「認證」，衛福部也不反對，但從事認證的單位須有公信力，且經衛福部認可，目前做法會先尊重專業自律，1、2年後評估醫美診所通過認證情形，評估是否強制認證，且會設立專區，公布各家診所可從事哪些手術項目，供民眾參考選擇。