首波冷氣團周末南侵 周日晚到下周一晨最凍 全台都有感

把握今天溫暖晴朗好天氣，周末可能迎來入冬第一波大陸冷氣團，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，周日晚間到下周一清晨是溫度低點，配合輻射冷卻作用，預估中北部、東北部都市地區低溫只有12至14度，空曠地區低溫可能降到10至12度或以下，各地都明顯較偏冷，務必要注意保暖。

今天的天氣好轉，吳聖宇表示，今天各地整體為晴到多雲，降雨機會低。白天溫暖，各地高溫上看24至28度，南部可能到29度或以上，晚間到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區低溫16至18度，日夜溫差變化較大。夜間到明天清晨西半部有局部霧發生機會。

吳聖宇表示，東北季風明天午後逐漸南下，強度不強，迎風面桃園以北到東半部、恆春半島逐漸轉為有短暫陣雨天氣，新竹以南多雲到晴。北部、東北部白天高溫略降至23至25度，中部及花東地區高溫25至27度，南部高溫仍可到28至29度或以上，夜晚到周五清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區低溫16至18度，中南部及花東地區日夜溫差變化仍較大。夜間到清晨西半部仍有局部霧發生機會。

周五受東北季風影響，吳聖宇表示，白天期間在桃園以北、東半部、恆春半島有短暫陣雨，夜間漸轉偏東風後，桃園至大台北地區降雨趨緩，但東半部、恆春半島仍有短暫陣雨，宜蘭地區一整天下來可能有較大累積雨量出現機會。

吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫21至23度，花東地區高溫24至26度，中部高溫25至27度，南部高溫仍有27至28度或以上，夜晚到周六清晨低溫仍沒有太大變化，中北部、東北部都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區低溫16至18度，中南部及花東地區日夜溫差變化仍較大。夜間到清晨西半部有局部霧發生機會。

周六較冷空氣也帶到台灣附近，吳聖宇表示，冷空氣較深厚，溫度下降幅度也較明顯。北部地區降雨自上午起有逐漸增多趨勢，東半部則是持續有短暫陣雨機會，中南部雲量也可能較為增多。

北、東部降雨會持續到周六深夜至周日清晨，他說，之後才會隨著乾冷空氣進入而逐漸趨緩，周日白天起大部分地方應該都是晴到多雲的天氣，可能只剩下花東、恆春半島還有零星降雨的機會。乾冷空氣預估影響到下周一、下周二，各地天氣都將持續穩定，僅迎風面雲量稍多。

溫度方面，吳聖宇表示，周六白天溫度下降還不明顯，北部、東北部高溫維持在21至23度，中部及花東地區高溫24至27度，南部仍有28度或以上高溫機會。夜晚到周日清晨溫度逐漸下降，中北部、東北部都市地區將逐漸降到16至18度間，空曠地區可能會降到15度或以上，南部及花東地區也會逐漸降到20度上下，空曠地區可能降到18度上下。

周日白天受到冷空氣持續侵入影響，吳聖宇表示，雖然天氣好轉，大部分地方有陽光，但是溫度回升的幅度就很有限，預估白天北部、東北部白天高溫16至18度間，明顯偏冷，中部及花東地區白天高溫19至21度左右，南部地區高溫23至25度，南北之間的溫度差異會相當顯著。

「周日晚間到下周一清晨是溫度低點」，吳聖宇表示，配合輻射冷卻作用，預估中北部、東北部都市地區低溫只有12至14度，空曠地區低溫可能降到10至12度或以下。由於預報台北市低溫13度，因此預判會成為入冬第一波大陸冷氣團。南部及花東都市地區低溫也會降到14至17度，空曠地區可能只有12至14度或更低，各地都明顯較偏冷，務必要注意保暖。

下周一白天冷空氣稍減弱，各地白天溫度略為回升，不過吳聖宇表示，幅度仍較有限，北部、東北部白天高溫17至19度，中部、花東地區高溫20至22度，南部高溫維持23至25度左右。

他說，下周一夜晚到下周二清晨還有一次低溫發生的機會，尤其是配合輻射冷卻作用，在中北部、東北部都市地區低溫13至16度，空曠地區低溫仍可能降到10至12度之間，南部及花東都市地區低溫15至18度，空曠地區低溫13至15度，仍然偏冷。

下周二白天溫度回升才會真正比較明顯，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫可以回到21至23度或以上，中部及花東地區高溫23至25度，南部可以回升到26度或以上，逐漸回到相對比較溫暖的區間，不過後續日夜溫差變化仍大，早出晚歸要持續留意。

再下一次東北季風增強，吳聖宇表示，預估落在19日至20日開始，並可能持續影響到21至22日，目前預報強度變動性仍然很大，後續還有待觀察。