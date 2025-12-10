性平再邁向一大步 「此項指標」奪下亞洲第一

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院10日公布「消除對婦女一切形式歧視公約」（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW）第5次國家報告，精彩呈現我國2021至2024年間在性別平等道路上的躍進步伐，包含2023年首度參與經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，成績榮獲全球第6名，亞洲第1名；女性立委比例突破4成以上，亞洲第1，在保障婦女人權方面成果亮眼。

行政院性平處表示，政務委員林明昕於本（2025）年11月25日主持「行政院性別平等會第34次委員會議會前協商會議」，會中通過CEDAW第5次國家報告並強調，CEDAW是我國目前執行最完整、提交次數最多的人權公約。透過此次國家報告，展現我國在促進婦女權益與推動性別平等各人權面向上的具體成果，朝國際人權標準邁進，也讓世界看見臺灣在性別人權領域的努力與進步。

性平處指出，為提升我國婦女人權保障，並與國際人權體系接軌，我國於2011年公布CEDAW施行法，並於2012年施行，明定CEDAW具國內法律效力，每4年需提出我國CEDAW國家報告。我國分別於2009年、2013年、2017年及2021公布CEDAW國家報告，依照CEDAW施行法，精進落實結論性意見，並積極籌辦CEDAW第5次國家報告。此次國家報告，主要呈現2021年至2024年間我國在消除婦女歧視、提升婦女人權以及促進性別平等之重要成果，包括2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，我國成績榮獲全球第6名，亞洲第1名；臺灣性別平等表現優於全亞洲，同性婚姻合法化後，2023年擴大保障跨國婚姻與收養權，完善同性婚姻權利；2024年立委女性比例達41.6％，亞洲最高。

此外，推動CEDAW的其他具體進展，包括：提升女性決策參與比例、提出「我國少子女化對策計畫（110-113年）」2期，提供「0-6歲國家一起養」、建立「雙就業、雙照顧」的友善家庭職場、消除性別刻板印象及打造性平教育環境、婦女健康及友善生養配套等；制定《跟蹤騷擾防制法》，及修訂性平三法、數位性暴力防治四法及《家庭暴力防治法》，全方位強化我國性別暴力防制體系。同時，推動跨部會合作與社會支持機制的整合，提升通報、保護與加害人處遇的整體效能。

性平處表示，儘管我國並非聯合國會員國，此次審查會議之議程規劃仍係參照聯合國CEDAW委員會的報告審查程序。為確保審查品質，本次亦特別邀請5位具豐富經驗的國際審查專家共同參與，於明（2026）年7月來臺審查我國CEDAW第5次國家報告，並提出專業建議。屆時將結合國內專家及民間團體的力量，共同參與CEDAW國家報告審查，藉此搭建與國際社會對話的重要橋梁，全面呈現臺灣在性別平等推動上的亮眼成果，並大幅提升我國於國際人權版圖中的能見度。

性平處指出，CEDAW第5次國家報告全文，已公布於行政院性別平等會網站，供各界查閱，讓民眾、學界及民間團體能更全面了解我國推動性別平等與保障婦女人權方面的進展。也歡迎社會各界持續監督與提供意見，與政府共同打造更公平、友善的性別平等環境。

