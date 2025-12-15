正氣開年福運來 琉園獻上文武雙神　讓新年吉祥滿滿

年終歲末之際，象徵著新的開始，也代表著又是全新光明大道的啟程。琉璃精品品牌tittot琉園特別在年末發表新作《正氣千秋》，罕見以文關公為主角，作品以關公手持《春秋》凝神靜讀之姿，象徵以德立身、以義立業，在紛亂的人世中，提醒人們追求成就時不忘操守，正符合目前的社會氛圍。另一件以武財神為主題的《財運亨通》新品，直白道出大眾最平凡的新年渴望。在新作推出的同時，「2026新春有福」活動也在琉園全台16家門市開跑，包含多項優惠與滿額贈等，活動期間至2月28日截止。

tittot琉園文武雙神新作上市，圖左《財運亨通》(武財神) 售價19,800元，圖右《正氣千秋》(文關公) 售價39,800元。 圖／琉園

每個時代，都需要一份信念的光。tittot琉園以琉璃之藝，描繪歷史人物的精神之美；每一件作品，都訴說著守護、修心與勇氣的故事。關公一直是華人文化中著名的經典人物，以忠義與智慧聞名，被尊為誠信與正氣的守護者，而「文」之形象更寄託於仕途與學業的期許。作品《正氣千秋》是tittot琉園第一件以「文關公」為主題所創作的作品。琉園除了考究典故，更強調細膩雕工，如鎧甲肩頭上的龍頭與官服胸前的龍紋雕刻；此外，呼應民間對供奉的需求，以「封官端坐」為造型，希望為典藏者打造靜守智慧、凝定安泰的精神領域。

tittot琉園新作《正氣千秋》(文關公) 售價39,800元。 圖／琉園

新年走春，民眾常喜歡到宮廟拜財神，求取整年的好財運。財神一般分為文財神與武財神。文財神代表守財、理財，以智慧管理家業；武財神則象徵威武果敢，寓意拓展財源。新作《財運亨通》是tittot琉園首次以「武財神」為主題所創作的作品。作品以「端坐姿態」為造型，官椅下堆滿了錢幣、元寶，象徵坐擁金山銀山。其充滿自信的神態，期許為典藏者迎納五路之財，事業得利、家業興旺。

tittot琉園新作《財運亨通》(武財神)。 圖／琉園

為迎接2026新年，琉園也推出「2026新春有福」優惠活動，自2026年1月1日起至2月28日止，活動詳情請洽全台琉園門市。

