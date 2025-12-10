入冬首波冷氣團周末強襲台灣 氣象署曝最冷時間點 中部高山有望降雪

今天各地都是晴到多雲天氣，白天感受相當溫暖，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，不過要提醒，早晚日夜溫差大。明天東北季風逐漸增強，且持續影響到周末，預估周末下半天到下周一因為受到今年入冬第一波大陸冷氣團的影響，各地感受明顯轉冷，要等到下周一、下周二之後，冷空氣才會有逐漸減弱的趨勢。

目前台灣附近雲量相對偏少，林秉煜表示，只有桃竹苗一帶雲量相對偏多，清晨有濃霧情況，白天之後隨著太陽出來，濃霧情況漸漸消散，可見陽光。預估今天白天各地高溫可以來到26至28度，金門、馬祖、澎湖也有20至23度。不過，晚上溫度會掉得很快。

林秉煜表示，今天台灣附近有一到鋒面逐漸生成，待生成之後會逐漸向東移動，明天東北季風開始南下，而鋒面生成過程當中，預估今天下半天會對北台灣帶來雲量偏多的情況，甚至有一些零星降雨情形，花東降雨機率也會逐漸開始增加。明天配合東北季風影響之下，迎風面降雨機率增多。

今天天氣預測，林秉煜表示，白天雲量比較少，各地都是穩定的天氣。但是下半天北風帶來下雲量增多，北台灣地區有下雨機會。另外，東半部地區有下雨機率。各地高溫26至28度，中南部地區甚至來到28至29度高溫，屬於日夜溫差比較大的情形。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，明天東北季風逐漸增強過程，北台灣地區、東半部地區降雨機率比較高，金門、馬祖、西半部地區注意有濃霧或低雲影響到能見度。周五、周六持續受到東北季風影響，周六下半天大陸冷氣團南下，持續都是迎風面地區下雨機率偏高的情況。周五中南部地區注意清晨會有能見度偏低的情形。

林秉煜表示，周日、下周一大陸冷氣團影響比較明顯的時間，水氣明顯減少，只有迎風面有零星降雨之外，中部山區也要注意零星雨勢。

他說，周六至下周一清晨，中部水氣可能比較多，中部以北3500公尺以上高山，如果溫度相對來到0度左右，配合水氣之下，可能有零星降雪或路面結冰的機會，山區注意道路情況。下周二水氣更少，溫度會有逐漸回升的情形。整體而言，明天至周六在北部和東半部地區下雨機率相對偏高。

溫度趨勢，林秉煜表示，明天東北季風南下，北台灣溫度略降，注意今天、明天的溫度變化情形。東北季風會持續影響到周六，北台灣溫度相對比較偏低。中南部地區日夜溫差大的情況，會持續到周六。周六下半天之後受到冷空氣影響，這波冷空氣看起來在大陸冷氣團的強度，「周日是冷氣團影響最強的時候」。

不過，林秉煜表示，溫度最低的時候，可能落在「周日深夜至下周一清晨」，主要除了冷空氣影響之外，下周一水氣減少很多，所以各地相對比較晴朗，如果沒有風，輻射冷卻條件特別好，所以下周一清晨溫度來得特別低，可能來到12至14度，南部地區大概也在14至16度低溫。

林秉煜表示，下周一白天溫度開始逐漸回升，原因是天氣相對周日比較好，雲量比較少，太陽照射比較好，溫度會稍微回升，感受會比周日高一些些。不過整體高溫落在18至22度。白天溫度要比較明顯回升，要等到下周二之後，可能冷氣團會逐漸減弱，溫度回升會比較明顯。

今天到明天要注意陸上強風，林秉煜表示，受到東北季風影響，台南以北到桃園、馬祖、澎湖可能有平均風6級、陣風8級，海面上風浪比較大。

近期日夜溫差大，周日開始明顯轉冷。林秉煜表示，今晚到周六迎風面地區有一些局部地區降雨，周五、周六在基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有局部大雨或局部較大雨勢出現。周五清晨之前，西半部、金馬注意局部霧。