車禍肋骨骨折手術發現肺腺癌病灶 台中70歲男「因禍得福」

1名70歲男性日前因車禍導致胸壁嚴重挫傷與多根肋骨骨折，治療過程中，醫療團隊在電腦斷層影像中發現他的右肺疑似有早期肺腺癌病灶，於是及時讓患者知曉，並在肋骨傷勢復原後隨即接受微創手術切除肺部病灶，並確診為第一期肺腺癌。醫師表示，這場意外加上兩次精準的微創手術，讓病人「因禍得福」保住生命。

國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明說，患者送醫時左側第3至7肋骨骨折合併血胸，呼吸極度困難，疼痛指數高達8分。傳統肋骨骨折多採保守治療（不開刀），病人需忍受長達2至3個月的劇痛，若錯位嚴重甚至需半年才能癒合，且易引發肺炎、氣血胸等併發症。

經評估後，醫療團隊採用「胸腔鏡輔助肋骨骨折復位矯正鋼板內固定手術」術後疼痛指數迅速降至3分，呼吸明顯改善，也能順利咳痰與進行肺部復健，住院兩周即順利出院。謝志明說，該院已擁有超過1千例的肋骨骨折手術經驗，能透過內視鏡輔助縮小傷口，是目前符合適應症病人的最佳選擇。

另外，在處理外傷的術前電腦斷層中，謝志明同時發現患者右下肺葉有疑似早期肺癌的毛玻璃樣病灶。且待肋骨傷勢穩定、術後回診追蹤時，病灶依然存在。謝志明隨即為患者安排第二次「胸腔鏡微創手術」切除病灶，病理報告證實為肺腺癌第一期。

謝志明說，肺癌早期幾乎無症狀，被稱為「隱形殺手」，若能在第一期發現，5年存活率高達9成以上。患者若非因車禍接受高階影像檢查，恐怕難以在早期發現病灶。