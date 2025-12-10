快訊

民進黨選戰定調續賣「芒果乾」 國民黨拆彈能力受考驗

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

聽新聞
0:00 / 0:00

車禍肋骨骨折手術發現肺腺癌病灶 台中70歲男「因禍得福」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明說，他在電腦斷層影像中發現患者的右肺疑似有早期肺腺癌病灶。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明說，他在電腦斷層影像中發現患者的右肺疑似有早期肺腺癌病灶。圖／國軍台中總醫院提供

1名70歲男性日前因車禍導致胸壁嚴重挫傷與多根肋骨骨折，治療過程中，醫療團隊在電腦斷層影像中發現他的右肺疑似有早期肺腺癌病灶，於是及時讓患者知曉，並在肋骨傷勢復原後隨即接受微創手術切除肺部病灶，並確診為第一期肺腺癌。醫師表示，這場意外加上兩次精準的微創手術，讓病人「因禍得福」保住生命。

國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明說，患者送醫時左側第3至7肋骨骨折合併血胸，呼吸極度困難，疼痛指數高達8分。傳統肋骨骨折多採保守治療（不開刀），病人需忍受長達2至3個月的劇痛，若錯位嚴重甚至需半年才能癒合，且易引發肺炎、氣血胸等併發症。

經評估後，醫療團隊採用「胸腔鏡輔助肋骨骨折復位矯正鋼板內固定手術」術後疼痛指數迅速降至3分，呼吸明顯改善，也能順利咳痰與進行肺部復健，住院兩周即順利出院。謝志明說，該院已擁有超過1千例的肋骨骨折手術經驗，能透過內視鏡輔助縮小傷口，是目前符合適應症病人的最佳選擇。

另外，在處理外傷的術前電腦斷層中，謝志明同時發現患者右下肺葉有疑似早期肺癌的毛玻璃樣病灶。且待肋骨傷勢穩定、術後回診追蹤時，病灶依然存在。謝志明隨即為患者安排第二次「胸腔鏡微創手術」切除病灶，病理報告證實為肺腺癌第一期。

謝志明說，肺癌早期幾乎無症狀，被稱為「隱形殺手」，若能在第一期發現，5年存活率高達9成以上。患者若非因車禍接受高階影像檢查，恐怕難以在早期發現病灶。

他也藉此呼籲，胸部X光難以發現1公分以下病灶，低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具實證的早期篩檢工具。目前國健署針對具肺癌家族史者和重度吸菸者兩大高危險群提供公費補助篩檢，一旦懷疑為早期肺腺癌，及早接受胸腔鏡微創手術是改善預後的關鍵。

國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明在電腦斷層影像中發現患者的右肺疑似有早期肺腺癌病灶。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明在電腦斷層影像中發現患者的右肺疑似有早期肺腺癌病灶。圖／國軍台中總醫院提供

微創手術 骨折 肺腺癌 患者

延伸閱讀

2年前國道車禍受困車內⋯蘇姓駕駛雙腿嚴重骨折 新光醫院新療法免截肢

桃園砂石車違規左轉釀禍 小貨車駕駛骨折送醫

77歲男性跌倒成了長短腳 醫診斷：骨折1年才發現飽受折磨

影／礁溪警車禍38分鐘後又一翻版！大安警替副總統清道 被撞骨折

相關新聞

首波冷氣團周末南侵 周日晚到下周一晨最凍 全台都有感

把握今天溫暖晴朗好天氣，周末可能迎來入冬第一波大陸冷氣團，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

入冬首波冷氣團周末強襲台灣 氣象署曝最冷時間點 中部高山有望降雪

今天各地都是晴到多雲天氣，白天感受相當溫暖，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，不過要提醒，早晚日夜溫差大。明天東北季...

海洋溫差發電案 環評補正再審

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

放行家醫科做醫美手術挨批政策轉彎 衛福部長石崇良：我個人並不支持

醫美事故頻傳，衛福部長石崇良上任後表示將嚴管，限制外科系醫師才能從事高風險醫美手術，但近期歷經2次醫界溝通會議，放寬「大...

立法院排審「身障權法」未見行政院版 石崇良：預計本月底送立院

過去8年共84起長照殺人案件，加上近期身障者遭斷食善終，身障團體上周夜宿行政院，要求盡快修正歷時18年未大幅修正的「身障...

眼科醫禁做腹部整形！石崇良拋醫美手術「指定專科」 將公布診所資格

衛福部長石崇良上任後，宣誓嚴管醫美，將限制高風險醫美手術，只能由外科系專科醫師執行，上周改為放行家醫科、急診科等11專科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。