放行家醫科做醫美手術挨批政策轉彎 衛福部長石崇良：我個人並不支持

醫美事故頻傳，衛福部長石崇良上任後表示將嚴管，限制外科系醫師才能從事高風險醫美手術，但近期歷經2次醫界溝通會議，放寬「大外科」定義，納入過去已可依「特管法」執行醫美手術的家醫科，挨轟政策轉彎。石崇良今天表示，對於家醫科視為大外科，「我個人意見不認同」，但前次會議只是其中一場，並無做成結論，今天還會另開會議討論。

衛福部12月2日與70多名醫界代表開會，討論逾3小時後，衛福部醫事司司長劉越萍對外說明，「已取得3點共識」，而共識項目之一便是醫美手術醫師資格，納入家醫科醫師，擴大至11大外科科別，另針對108年後未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）者須要補訓，原先要求高風險外科醫美手術診所需經過評鑑，改為要求診所自律。

立院社福及衛環委員會今天排審「身障權法」，立委陳昭姿質詢時提到，石部長對醫美政策表達嚴管，卻很快出現髮夾彎，原先說要強化醫美醫師資格把關，與醫界協商後，可執行醫美手術的科別，卻擴大至11科，且強制診所評鑑，也改為自律認證，尤其家醫科，不像內科訓練中有經脈導管、插管、抽胸水及腹水等訓練，「為何少有侵入性訓練的家醫科，被允許可做抽脂醫美手術？」

面對質疑，石崇良表示，前次會議僅是多場共識會議中其中一場，「並未做成最後修法規定」，他個人對於家醫科被視為大外科，可執行醫美手術並不認同，應分科檢視其訓練過程，包含多少小時手術訓練，以判斷各科醫師是否適合做醫美手術，至於畢業後PGY制度，目前仍要求未完成訓練者，要補訓才能執行醫美，「今天下午將再舉行第二場會議討論。」

石崇良說，上周醫事司與醫界會議討論，基層診所普遍對於「評鑑」二字有所排斥，這是源自醫院評鑑「造成陰影」，不希望評鑑制度擴及基層診所，但即使不使用評鑑名稱，也要確保醫美診所品質，不論是使用認證或其他名詞，都會要求醫美診所符合衛生主管機關要求，尤其是麻醉安全，針對執行高風險手術診所，一定會去檢視、督導、考核，「醫美不見得重要，但病人安全最重要。」