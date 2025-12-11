卡式爐有使用年限？專家示警「小心爆炸」 見3情況立刻停用
卡式爐因為使用方便，平時露營、在家煮火鍋，甚至在停電、地震等緊急狀況時都派得上用場，成為不少家庭的常備物品。不過，據日媒「FNN」報導，卡式爐其實有「使用年限」，就算長期未用，也可能因零件老化而產生風險。
日本瓦斯石油機器工業會指出，卡式爐的安全使用年限，原則上是「製造後10年」。原因在於爐體內裝有橡膠製的密封環，會隨時間逐漸劣化，一旦出現龜裂或變形，就可能導致瓦斯外洩，增加起火甚至爆炸風險。建議民眾檢查機身側邊的製造日期貼紙，若已超過10年，應考慮整台更換。
即使還沒滿10年，若出現三種情況也要立即停用，包括瓦斯管路或爐體內部有生鏽、瓦斯罐無法順利安裝，或一裝上就聞到瓦斯味，這些都可能是瓦斯外洩的警訊。且使用方式同樣關鍵。專家提醒，卡式爐最怕「過熱」，瓦斯罐溫度超過約40度就很危險，切勿把卡式爐放在IH爐上使用，或使用過大的鍋具、鐵板完全覆蓋爐身，也不要並排多台卡式爐加熱，或拿來點燃木炭，都可能導致瓦斯罐異常升溫。
使用地點應選擇通風良好、周圍沒有其他熱源的平坦空間，切勿在帳篷、車內等密閉空間使用，以免發生一氧化碳中毒。使用後也要擦乾水分與油汙，避免整台水洗，並存放在室內乾燥處，才能延長壽命、確保安全。
