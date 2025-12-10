立法院排審「身障權法」未見行政院版 石崇良：預計本月底送立院

過去8年共84起長照殺人案件，加上近期身障者遭斷食善終，身障團體上周夜宿行政院，要求盡快修正歷時18年未大幅修正的「身障者權益保障法」，立法院衛環委員會召委劉建國今天排審該法，不過共4版本均為黨團版，行政院版從去年8月預告後，卡關行政院超過1年。衛福部長石崇良今天表示，政院審查已接近尾聲，預計本月底，最慢下月送至立院。

石崇良表示，政院版「身障者權益保障法」將在中央及地方政府部門各項委員會中，提高身障者代表比率，讓障礙者可參與各項政策，提升表達意見機會，另也納入通用設計概念，要求中央及地方各級政府，在食、衣、住、行、教育等層面，均要考量通用設計，即讓不同障礙別身障者與弱勢族群都能獲得無障礙設施的相關設計。

身障團體訴求，提高個人助理使用時數，及可陪同身障者從事的項目類別。石崇良說，行政院版本「身障權法」，針對「自立生活」部分將予以強化，要求地方加強執行，並讓制度回歸「自立、自主」概念。此外，也將強化國內身障機構管理強度，對身障者實施不當對待者，將有相關罰則。

各委員版本身障權法，包括擴大「歧視」定義，設「自立生活」專章或專條等。衛福部於書面報告回應，為完善我國反歧視法律規範，行政院正研議訂定「反歧視法」草案，建議「身障權法」修法，應配合這項法規相關規定辦理，至於自立生活專條或專章，可能與長照居服員、教育部學生助理等有所重疊，建議在子法訂定，不須在身障權法母法增訂，「以保持服務之彈性。」