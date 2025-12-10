快訊

全球首見！澳洲禁青少年用十大社媒今上路 FB、IG、YT入列

IG新功能「轉發限動到限動」被罵「超變態」！防被公審先改1設定

聽新聞
0:00 / 0:00

立法院排審「身障權法」未見行政院版 石崇良：預計本月底送立院

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
今天身障團體關注「身障權法」修法，開設線上網路直播，邀關心身障權益者一起觀看審議過程，立院社福及衛環委員會，為滿足身障者需要，請一名手語翻譯員、一名聽打人員在現場協助，將全程翻譯詢答過程。記者林琮恩／攝影
今天身障團體關注「身障權法」修法，開設線上網路直播，邀關心身障權益者一起觀看審議過程，立院社福及衛環委員會，為滿足身障者需要，請一名手語翻譯員、一名聽打人員在現場協助，將全程翻譯詢答過程。記者林琮恩／攝影

過去8年共84起長照殺人案件，加上近期身障者遭斷食善終，身障團體上周夜宿行政院，要求盡快修正歷時18年未大幅修正的「身障者權益保障法」，立法院衛環委員會召委劉建國今天排審該法，不過共4版本均為黨團版，行政院版從去年8月預告後，卡關行政院超過1年。衛福部長石崇良今天表示，政院審查已接近尾聲，預計本月底，最慢下月送至立院。

石崇良表示，政院版「身障者權益保障法」將在中央及地方政府部門各項委員會中，提高身障者代表比率，讓障礙者可參與各項政策，提升表達意見機會，另也納入通用設計概念，要求中央及地方各級政府，在食、衣、住、行、教育等層面，均要考量通用設計，即讓不同障礙別身障者與弱勢族群都能獲得無障礙設施的相關設計。

身障團體訴求，提高個人助理使用時數，及可陪同身障者從事的項目類別。石崇良說，行政院版本「身障權法」，針對「自立生活」部分將予以強化，要求地方加強執行，並讓制度回歸「自立、自主」概念。此外，也將強化國內身障機構管理強度，對身障者實施不當對待者，將有相關罰則。

各委員版本身障權法，包括擴大「歧視」定義，設「自立生活」專章或專條等。衛福部於書面報告回應，為完善我國反歧視法律規範，行政院正研議訂定「反歧視法」草案，建議「身障權法」修法，應配合這項法規相關規定辦理，至於自立生活專條或專章，可能與長照居服員、教育部學生助理等有所重疊，建議在子法訂定，不須在身障權法母法增訂，「以保持服務之彈性。」

另，今天身障團體關注「身障權法」修法，開設線上網路直播，邀關心身障權益者一起觀看審議過程，立院社福及衛環委員會，為滿足身障者需要，請一名手語翻譯員、一名聽打人員在現場協助，將全程翻譯詢答過程。

立法院衛環委員會召委劉建國今天排審該法，不過共4版本均為黨團版，行政院版從去年8月預告後，卡關行政院超過1年。記者林琮恩／攝影
立法院衛環委員會召委劉建國今天排審該法，不過共4版本均為黨團版，行政院版從去年8月預告後，卡關行政院超過1年。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良今天表示，政院審查已接近尾聲，預計本月底，最慢下月送至立院。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良今天表示，政院審查已接近尾聲，預計本月底，最慢下月送至立院。記者林琮恩／攝影

身障者 行政院 通用設計

延伸閱讀

長照經費明年將破一千億…她從印尼來台25年 悉心照顧長者獲「金顧獎」

醫師作家陳耀昌告別式 李遠代表頒贈總統褒揚令

連文彬辭世 石崇良感念行醫「靠心」金句

網紅涉仲介跨境醫美遭投訴 衛福部長石崇良：行為已違法將嚴查

相關新聞

海洋溫差發電案 環評補正再審

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

立法院排審「身障權法」未見行政院版 石崇良：預計本月底送立院

過去8年共84起長照殺人案件，加上近期身障者遭斷食善終，身障團體上周夜宿行政院，要求盡快修正歷時18年未大幅修正的「身障...

台灣被雲包圍 鄭明典：好好利用今天的陽光

台灣被雲包圍，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天陽光天，明天水氣增多，迎風面又會轉雨，「好好利用今天的陽光」。

台灣本土黑豬育種 廚餘、飼料餵養有何差異？

台灣「本土黑豬」存在已久，豬農憑藉經驗自行配種、繁殖，規模以中小型豬場為主，較少參與研發工作；而放眼西方大型養豬事業…

手搖天天喝...該怎麼選好茶？網友揭秘十大選茶關鍵　原來差在這！

喝手搖與泡茶包幾乎是臺灣人的日常，但你有想過自己喝的是好茶嗎？小編整理出網友最在意的十大選茶重點，帶你破解挑茶盲點，讓你找到真正對味的好茶！

今短暫回暖空檔明又變天 周末恐首波冷氣團探12度低溫

各地一早為晴時多雲的好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天處於東北季風減弱的空檔，雖說受輻射冷卻影響，清晨各縣市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。