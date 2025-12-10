今短暫回暖空檔明又變天 周末恐首波冷氣團探12度低溫

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天、周五新一波東北季風再度南下，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫再略有下滑，預測高溫約22至24度，低溫約18至20度，又回到濕濕涼涼的天氣。本報資料照片
明天、周五新一波東北季風再度南下，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫再略有下滑，預測高溫約22至24度，低溫約18至20度，又回到濕濕涼涼的天氣。本報資料照片

各地一早為晴時多雲的好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天處於東北季風減弱的空檔，雖說受輻射冷卻影響，清晨各縣市局部最低溫仍有12至14度出現，但白天回暖速度快、體感轉舒適，建議把握今天穩定天氣。

明天、周五新一波東北季風再度南下，林孝儒表示，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫再略有下滑，預測高溫約22至24度，低溫約18至20度，又回到濕濕涼涼的天氣。

林孝儒表示，本波東北季風雖然強度不強，但水氣偏多，迎風面降雨時間可能拉長，東北部山區累積雨量相對較多。尤其周五至周六若需前往山區請留意雨時視線與路況，並防範土石鬆動風險。而中南部影響較小，普遍維持晴時多雲，僅日夜溫差較大的天氣型態。

周末接續另一波東北季風增強，林孝儒表示，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴時多雲天氣；不過，周日起更是伴隨顯著的乾冷空氣移入影響，屆時迎風北、東部降雨可望減緩並漸轉晴或多雲較穩定的天氣，但輻射冷卻也將加強、各地明顯轉冷。

林孝儒表示，目前預測北部至東部低溫有機會探至12至14度，中南部也有13至15度低溫可能，有機會為入冬以來的首波大陸冷氣團。目前預報持續穩定顯示周末轉冷趨勢明顯，雖強度仍有其不確定性，建議可先做好低溫防範及保暖措施。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 東北季風

