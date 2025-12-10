手搖天天喝...該怎麼選好茶？網友揭秘十大選茶關鍵　原來差在這！

臺灣人有多愛喝茶？

你也是「離不開茶」的一族嗎？不論是每天泡壺好茶療癒自己，還是到手搖店點杯烏龍、青茶細細回味，臺灣人對茶的熱愛，真的深到骨子裡！根據經濟部資料顯示，國人受茶文化長久薰陶，加上業者不斷研發新風味與創意飲品，讓茶類飲料在2024年產值高達216億元，占飲品市場35.5%，穩居第一，年增更達8.3%，可說是臺灣人最難割捨的國民飲品。

臺灣的茶文化源遠流長，從凍頂烏龍、文山包種到東方美人，每款茶都藏著獨特風味與產地故事，也早已成為過年過節的經典伴手禮。不過，當市面上茶葉種類越來越多、價差動輒好幾倍，高價茶真的比較好嗎？要怎麼挑才不踩雷？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友在買茶、喝茶、挑茶時最關注的十大重點，並邀請茶農分享實用的選茶眉角。下次想入手好茶，別再只看包裝或憑感覺，讓我們一起找出最適合你的那杯茶，從第一口開始，喝出風味、喝出講究！

No.1 口味

示意圖／Shutterstock

選茶時最多人注重的不外乎是茶葉的口味！不論是打開茶葉罐、泡茶時撲鼻而來的香氣，還是喝下去舌尖被茶香包圍的悸動，都讓人忍不住想一杯接著一杯。

御統茗園第三代茶農王淙賢主要栽種金萱茶、青心烏龍茶，他透露臺灣人目前以烏龍茶為大宗，不僅口味變化較多，製程經過部分發酵，相對綠茶更溫和、不易刮胃。他指出，通常年輕人、初學者偏好清香型的茶，例如金萱茶、輕烘焙烏龍茶；茶齡較久、飲食重口味的消費者，普遍更著重茶湯口感要渾厚、回甘，因此傾向長時間烘焙的烏龍茶。

王淙賢認為抱著開放的心去嘗試，一定能找到最適合的茶，「首先要了解自己的喜好，比如濃淡、花香、果香、奶香，就算說不出是什麼香氣滋味也沒關係，靠直覺！身體會告訴你什麼是你想要的。」

No.2 產地來源

國泰人壽提供

國泰人壽提供

茶的產地往往決定了茶葉的風味與靈魂。王淙賢表示烏龍茶在臺灣有許多知名的茶區，像是大禹嶺、梨山、阿里山、杉林溪、鹿谷等等。種植文山包種茶的坪林茶農鐘麗玲也指出，坪林位於翡翠水庫上游與雪山山脈山麓之間，海拔約200至600公尺，氣候終年濕潤、雲霧繚繞，加上砂質壤土排水良好，形成極佳的茶樹生長環境。

除此之外，臺灣茶與非臺灣茶也成為多數人挑茶時在意的問題。有網友曾在Dcard美食版好奇詢問大家買手搖飲料是否會注意茶葉產地來源，其中也有不少卡友表示只喝臺灣產茶葉，「只要是臺灣茶都支持」、「茶種喜歡大吉嶺，臺灣一般最多是錫蘭，另外不喝越南茶」、「本來沒想過這些問題，但差不多價錢，飲料這麼常喝的東西，還是會在意品質跟來源」。

No.3 品種

茶農王淙賢提供

茶農王淙賢提供

除了印度阿薩姆紅茶、大吉嶺茶、中國普洱茶等茶葉，臺灣其實也有許多品種茶舉世聞名，像是新北市的文山包種茶、臺北市的木柵鐵觀音、新竹縣的東方美人茶、南投縣的日月潭紅茶、嘉義縣的阿里山烏龍茶等，每款茶葉都有各自擁護的愛好者。

茶農鐘麗玲分享文山包種茶以「香高氣清、味甘韻長」著稱，是臺灣清香型烏龍茶的代表，常帶有蘭花、玉蘭或桂花香氣，入口輕甜柔順、口感清爽不膩，飲後生津回甘、喉韻清涼悠長。許多喜歡文山包種茶的網友也表示，「坪林包種茶，真的不輸高山茶呀」、「包種茶真的各方面表現都不錯，比較不會踩到雷」。

No.4 種植工法

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

茶的風味不僅取決於天候與地形，更來自茶農對土地的細心耕耘。近年在氣候變遷與市場波動影響下，永續農業議題逐漸受到重視。國泰金控深信方法學是轉變的關鍵，贊助新生永續顧問公司以「草生栽培法」提升茶園土壤碳匯之研究，草生栽培法指的是在茶園保留原生植物、種植當地草類，並藉觀察草種生長狀況決定除草時機與方式，達成「以草養地」的永續目標。自今年起，國泰人壽則接續推動「友善茶園：坪林茶園永續轉型計畫」，支持在地茶農邁向更永續的耕作模式。

坪林茶農鐘麗玲就參與其中，並提到過去從事有機農業往往面臨「投入多、回報少」的困境，許多農民因此放棄堅持；有了企業協助與保證收購的支持，她得以安心接受技術輔導。她分享草生栽培讓茶園土壤更肥沃、保水性更佳，茶樹不施肥、不澆水也能健康成長，兼顧生態與經濟效益。她也指出，近年坪林茶區面臨氣候變遷挑戰，乾旱期延長、產量一度減少六成，氣溫升高也打亂茶樹的生長節奏。導入新的管理方式後，茶園對極端氣候的耐受力將逐步提升，為在地茶產業的永續發展找出一條可行之路。

這項合作也被視為農民、企業與專業團隊共同推動臺灣農業轉型的示範案例。她認為，未來消費者在挑選茶葉時，除了講究風味，是否兼顧生態與永續，也將成為新一代購買茶葉的重要考量。

No.5 銷售管道

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

除了走進茶行看著老闆用竹勺舀茶、聞香、沖泡，隨著科技的發展，也有人喜歡上網訂購海內外茶葉，近幾年還有不少茶農經營社群媒體，透過圖文、影音的方式，讓產品行銷無遠弗屆，從產地直送茶葉到府，滿足消費者喝茶的需求。

有網友曾於reddit上發文詢問「當地人都去哪裡買茶？」沒想到引來熱心網友回應，「每個縣市都有他們的農會」、「對於經驗豐富的茶客來說，他們通常會直接從認識多年的茶農那裡買茶。對於新手來說，週末的農夫市集是個不錯的開始，你可以直接從茶農那裡買，例如希望廣場或圓山農夫市集，另一個地方就是茶行」。

No.6 製作流程

示意圖／Shutterstock

茶菁摘採後進入關鍵製程，包含日光萎凋、室內靜置、浪菁、高溫殺菁、揉捻、解塊、烘乾、精篩與烘焙。根據國立臺灣歷史博物館國家文化記憶庫介紹，早期製茶需耗費大量人力與時間挑茶梗；工業化後「挑茶梗機」問世，但以黑白鏡頭作為顏色感測依據，不只靈敏度不高，還容易造成茶葉耗損；近期坪林區農會的「電腦色彩選別挑茶機」具備六顆光學感應鏡頭，利用全彩顏色快速區分茶葉與茶梗，製程效率大幅提升。

鐘麗玲表示，以「草生栽培法」種植茶樹，其實也讓製茶師的工作環境更純淨，「使用傳統化肥種植的茶菁在製茶過程中容易產生有害氣體，長期吸入可能刺激呼吸道或造成皮膚過敏；而草生栽培農法的茶葉葉面乾淨、香氣純粹，製茶時不會釋出化學氣味或殘留物，讓製茶師能在清新的空氣中專注於工藝。此外，減少化學物質接觸也能降低肝腎負擔，維持長期職業健康。」

No.7 包裝設計

國泰人壽提供

國泰人壽提供

好的茶葉不只注重品質，外在的包裝也非常講究！尤其是送禮的時候，一個精心設計的茶葉禮盒，能讓整份心意瞬間升級，每個細節都在告訴收禮的人：「這是特別為你準備的茶」。

舉例來說，國泰人壽與新生永續顧問公司合作的永續茶葉品牌「Talent Green」，包裝以坪林層巒起伏的山景與晨曦日光為設計靈感，象徵茶園與山脈的呼吸起伏，以霧面、低彩度的色調呈現當地靜謐氣息，細緻立體浮雕描摹山形輪廓，禮盒展現了大地的沉穩與光影的流動，整體安靜但也充滿生命力。精心的包裝設計，不只是視覺上的享受，更是一場細膩的感官對話。

No.8 價格

示意圖／Shutterstock

新手買茶常常對茶葉價格摸不著頭緒，從幾百、幾千到上萬元的都有，究竟它們差在哪裡？王淙賢解惑，其實產地、管理及製作方式、季節、產量、品質都會影響茶葉價格，「例如越高海拔的茶，因為管理成本高、需要人工採摘，且氣溫較低，所以一年只能夠採收2至3次，產量相對比較低，同時，茶葉品質高，所以價格就比較高；如果是低海拔的茶園，因為地勢平坦，可以用機器採收，氣候溫暖，一年可收成4至7次，價格就相對比較低。」

王淙賢提到品質好代表管理、製程投入更多心力和成本，在合理範圍內價格也越高，但越貴的茶不一定越好，一定要親自品嚐、確認產地和品質再下手，「貴不貴其實滿主觀的，所以挑茶葉就是選擇符合自己能負擔的範圍，口味也喜歡的就可以了。」

No.9 色澤

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

沖下熱水，看著茶葉在壺中慢慢舒展開來，隨著時間流動，茶湯的色澤也悄悄發生變化。王淙賢以阿里山烏龍茶製程為例，葉片成熟度會影響茶湯口感、香氣；日曬可以去除菁味；萎凋和浪菁可以轉化茶葉香氣，增加茶湯厚度、細緻度，攪拌越多茶湯顏色越偏黃，攪拌過度會轉紅；炒菁使香氣滋味定型；揉捻到團揉塑形可以增加茶湯的濃稠度，「每一個步驟都要小心不壓折茶葉，否則茶湯顏色就會轉紅、口味變苦」。

「以烏龍茶來說，茶葉顆粒的大小和顏色均勻，黃葉、長梗較少，品質就相對比較好」，王淙賢說，茶湯清澈、混濁是初步判斷品質的關鍵，除了越清澈越好，不同茶類對顏色也有不同要求，像是烏龍茶通常偏黃綠色，另外泡開的茶葉（葉底）聞起來也要乾淨不帶悶雜味。

No.10 茶商口碑

示意圖／Shutterstock

選茶之前，很多人不只看包裝，還會先打聽茶商的口碑，有些老字號茶行靠的就是數十年的信譽與穩定品質，讓老茶客願意不斷回購；有些茶商則每年透過茶葉評鑑或比賽奪獎，讓名氣跟著水漲船高，因為貼著比賽茶標章的茶葉，不只是好喝的保證，更是製茶師技藝的勳章。

許多網友也表示，「比賽茶不會太差」、「懂喝還是買比賽茶比較好，有花的那種」、「有個很喜歡喝茶住在外國的朋友之前喝過新竹縣產的東方美人茶比賽用茶，他很喜歡」。

