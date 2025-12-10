影／整車傾洩而下烏魚瀑布壯觀！嘉縣烏魚子產季登場…開盤價曝

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工。圖／讀者提供
歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工。圖／讀者提供

歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工，養殖場捕撈烏魚貨車滿載，整車烏魚傾洩而下，宛如「烏魚瀑布」，景象壯觀。

開盤價最常見的8兩級行情每台斤850元。產地今年量、質俱佳，但大盤商蔡義柏指出，近年受大陸、巴西低價烏魚子進口衝擊，加上不少魚塭出租作為太陽光電場，漁民棄養增加，養殖面積與產量均不如以往。

嘉義縣農業處漁業科表示，嘉縣是國內重要烏魚養殖區，面積超過200公頃、年產量近90公噸，為頂級烏魚子主要產地。雌烏多養殖2至3年後採收，業者透過分池人工篩選雌魚，過去採高密度養殖，如今以低密度為主，提升品質與風味。

烏魚全身具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚腱與烏魚殼，其中前三者為熟知的「烏魚三寶」。烏魚子品質關鍵在於魚卵鮮度、卵質均一及加工技術，從綁線、清洗、鹽醃、板壓、塑形、脫鹽到曝曬，每個步驟都直接影響成品風味。

近年養殖技術與加工流程持續進步，使養殖烏魚子在口感與穩定度超越野生，已成市場主流。以放養2年的烏魚計算，每尾魚卵約5台兩，3年的可達8至9台兩，目前8兩級行情每台斤約850元。因飼養成本與風險考量，多數漁民選擇養至2年即可採收，而取卵後的烏魚殼則由盤商收購販售，提升整體產值。

歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工，養殖場捕撈烏魚貨車滿載，整車烏魚傾洩而下，宛如「烏魚瀑布」，景象壯觀。圖／讀者提供
歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工，養殖場捕撈烏魚貨車滿載，整車烏魚傾洩而下，宛如「烏魚瀑布」，景象壯觀。圖／讀者提供
歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工。圖／讀者提供
歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工。圖／讀者提供
歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工。圖／讀者提供
歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工。圖／讀者提供
歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工。圖／讀者提供
歲末入冬，東北季風帶旺烏魚子產季，嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海漁村全面進入繁忙期，漁民清晨即開始剖魚、取卵、曝曬加工。圖／讀者提供

