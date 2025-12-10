快訊

入冬第1波冷氣團將至 賈新興：苗栗以北下探10度低溫 台北站估12.8度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六至周日有受大陸冷氣團影響的機率，預估周日深夜至下周一清晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站低溫有出現12.8度至13.7度的機率。本報資料照片
入冬第一波大陸冷氣團將至，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，周六至周日有受大陸冷氣團影響的機率，預估周日深夜至下周一清晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站低溫有出現12.8度至13.7度的機率。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天至周五，受微弱東北季風影響，明天桃園以北及宜花有零星短暫雨。周五，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。周六至周日，有受大陸冷氣團影響的機率，周六新竹以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。周日，中投山區及花東山區仍有零星短暫雨。

賈新興表示，周日深夜至下周一清晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現12.8度至13.7度的低溫機率。下周一至下周二，各地天氣晴朗穩定。下周三，宜花東山區多雲。下周四，大台北東側及宜花東有零星短暫雨。下周五，午後花東、嘉南及屏東轉有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

