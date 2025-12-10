濕冷比乾冷更冷原因曝 熱流失速度變快「怎麼穿都冷」

周末將有強冷空氣南下，可能會是入冬首波大陸冷氣團，濕冷或乾冷哪一種比較冷？氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，在同樣氣溫下，濕冷會比乾冷「更冷」、「更難受」。

他說，原因是人靠「蒸發散熱」來維持體溫，像透過流汗、皮膚水分等，都可以某種程度來平衡體溫變化。但若濕度增高時，蒸發就會變慢，身體無法有效進行保暖或調節溫度。結果就是，濕冷等於濕氣黏在皮膚上，所以，感覺會更刺冷，有種冷會滲透進到骨頭內的殘念。

其次，因為水的導熱性高，林得恩表示，水比空氣快25倍傳熱效率，也易使得熱量流失更快。所以，當空氣潮濕時，皮膚表面就像「被一層薄水包著」，熱流失速度變快，感覺也就更冷了。

他說，濕冷天衣服容易吸濕變重、變冷，也就失去原本空氣層隔熱效果，愈穿愈冷；當衣物吸濕後，就會很容易就失去保暖功能。遇到乾冷，通常可以透過增添穿著衣物來解決或改善，人體自主調節容易；濕冷則會讓人有種「怎麼穿都冷」的感覺。

林得恩表示，就「冷」與「熱」來說，個人當然是選擇「熱」；但若一定要選「冷」的話，他寧願選「乾冷」。本周末先濕冷，周日後再轉為乾冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。