入冬首波冷氣團要來了 全台大降溫 周末高山追雪注意安全

把握好天氣。今天東北季風減弱，水氣也逐漸減少，中央氣象署表示，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，且在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多並有零星短暫雨。

氣溫方面，今天東半部由於雲量偏多，低溫約18至20度，高溫約24至25度，由於西半部雲量偏少，易有輻射冷卻影響，低溫約在16至18度，白天受到太陽加熱影響，高溫會來到27至29度，西半部日夜溫差大。澎湖多雲時晴，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖陰時多雲短暫雨，15至20度。

明天東北季風稍增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；北部及宜花地區雲量偏多且有局部短暫雨，而其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北台灣高溫稍降，其他地區則變化不大。

明天至周五白天東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，水氣仍偏多；北部、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨有局部較大雨勢，而其他地區為多雲到晴；由於冷空氣及降雨影響，北部及宜蘭高溫進一步下降，其他地區則變化不大。

周五晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，周日、下周一冷空氣影響，各地天氣明顯轉冷；周日起水氣逐漸減少，各地大多為晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星降雨，周日中部以北山區亦有零星降雨的機率，由於水氣減少，需留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度會更低。

下周二冷空氣稍減弱，清晨仍有輻射冷卻作用，白天起各地氣溫逐漸回升；水氣再進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星短暫雨。

下周三東北季風稍增強；各地大多為晴到多雲，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周四、下周五東北季風影響，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天清晨西半部地區及金門、馬祖與周五清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。明天東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。