今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
把握溫暖好天氣，周六起將迎首波大陸冷氣團。示意圖。圖／AI生成
把握溫暖好天氣，周六起將迎首波大陸冷氣團。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，北部、東半部低層雲已退至海上，降水回波亦退至北部及東半部海上，各地無降雨；新竹有濃霧。

今、明兩天的天氣好轉，吳德榮表示，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。北部15至28度、中部14至30度、南部14至30度、東部16至29度。周四晚至周五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

吳德榮表示，周六下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。周日至下周二乾冷空氣南下，各地轉晴朗；周日、下周一白天偏涼、早晚很冷，下周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

至於最冷時間點，吳德榮表示，周日晚、下周一晨及下周二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來首波降至大陸冷氣團標準，為台北觀測站≦14度，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。但由於科學的極限，模式仍會繼續微調，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

