今明短暫回暖大幅升溫 周末迎強冷空氣挑戰冷氣團等級

短暫回暖，周末將迎強冷空氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天東北季風減弱，再次進入一小段回溫的周期，除了本來就暖的中南部持續偏熱以外，北部今明兩天也會大幅升溫。不過，這是暖日子最後的餘波了，預報顯示，周末起將有一波強冷空氣南下，冷度將挑戰冷氣團等級，比過去一兩周的東北季風更強，快要能宣告初冬來臨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料來看，這波冷空氣水氣偏少，北部、東半部只有在周五至周六鋒面通過時有陣雨，隨後的周日就會放晴、轉乾。而中南部就直接是全程乾冷的型態了，只是要特別注意日夜溫差非常大。等了許久的強冷空氣終於要叩關了，周末之前可以先把厚一點的衣物拿出來準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。