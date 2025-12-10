今明短暫回暖大幅升溫 周末迎強冷空氣挑戰冷氣團等級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

短暫回暖，周末將迎強冷空氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天東北季風減弱，再次進入一小段回溫的周期，除了本來就暖的中南部持續偏熱以外，北部今明兩天也會大幅升溫。不過，這是暖日子最後的餘波了，預報顯示，周末起將有一波強冷空氣南下，冷度將挑戰冷氣團等級，比過去一兩周的東北季風更強，快要能宣告初冬來臨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料來看，這波冷空氣水氣偏少，北部、東半部只有在周五至周六鋒面通過時有陣雨，隨後的周日就會放晴、轉乾。而中南部就直接是全程乾冷的型態了，只是要特別注意日夜溫差非常大。等了許久的強冷空氣終於要叩關了，周末之前可以先把厚一點的衣物拿出來準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 颱風

延伸閱讀

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

周末恐迎首波大陸冷氣團降溫明顯 周日周一清晨探12度以下

入冬最強冷空氣要來了！賈新興：周日夜周一晨最冷恐為首波大陸冷氣團

入冬最低溫要來了！ 粉專：愈來愈有冬天的感覺

相關新聞

新生兒數續探底 今年恐跌破12萬

最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為卅一點六五歲，與廿年前相較，足足晚了四年。晚婚晚育已成社會趨勢，除了影響母嬰健康...

健保罕病藥費短缺 病團將陳情

罕病患者等待藥物納入健保的平均時間達十八點二六個月，部分病人等藥更超過卅個月，罕見疾病基金會統計，歷年累積二七八三名病友...

海洋溫差發電案 環評補正再審

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

國家文藝獎揭曉 吳明益:用獎帶動買書 簡學義:肯定公共建築的文化價值

第24屆國家文藝獎昨揭曉，七大類獎項得主包括:文學類小說家吳明益、美術類藝術家李再鈐、音樂類國樂作曲家盧亮輝、舞蹈類編舞...

冬天氣溫驟降 老菸槍、三高族防腳中風

81歲的蔡老先生（化名）今年初腳出現大片潮紅，行走困難就醫。檢查發現大腿血管鈣化嚴重，導管的導絲都穿不過去。台南市安南醫...

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

把握溫暖好天氣，周六起將迎首波大陸冷氣團。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。