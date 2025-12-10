2028書店從街頭消失？ 吳旻潔:如果世界只剩一間實體書店 那就是誠品

實體書店會消失嗎？台灣最近引進日本話題作「2028書店從街頭消失」，誠品董事長吳旻潔今天卻發下豪語，「如果世界只剩下一間實體書店，那就是誠品。」誠品今天發表2025誠品年度閱讀報告，2025年總計賣出930萬冊，相較於去年的900萬冊，逆勢成長3%。吳旻潔認為，「創造新體驗」是書店長壽的關鍵。她表示，誠品在2028年不但不會消失，還要創造1000萬冊的年度銷量，在2028年前達到年收入300億的規模。

根據文策院最新統計，全台新書出版量下降近10%。誠品書店今日公佈「2025年度閱讀報告」，過去一年出版品銷量達 930萬冊，相較前一年逆勢成長近3%。誠品書店觀察，台灣年輕人對閱讀熱情不減，全年新進會員中近5成為Gen Z(Z世代)讀者 。促動閱讀向上成長的關鍵在於「深化讀者連結，創造無可取代的體驗感」。

以今年8月舉辦的首屆動漫祭為例，誠品書店在全台打造了17家主題IP店，並集結30位台灣在地創作者及具影響力出版社，辦理台漫講座、動漫音樂會、動漫經典電影放映等多元活動，成功帶動輕漫圖書營收成長超過6成，29歲以下購書會員更大幅成長118%。誠品書店資深總監武慧芳表示，未來將持續以「創造新體驗」為核心，期許誠品成為一個連結讀者情感又有態度的酷炫書店。

吳旻潔表示，去年誠品書店賣出900萬冊書籍，重新站上2019年疫情前的銷售水位，今年又比去年多了30萬冊。2023年誠品信義店熄燈的那一年，誠品賣出800萬冊，「當時若表示誠品會賣出比當時多100萬冊的書籍，肯定沒人會相信」，但誠品做到了。她透露，未來兩年誠品還會有大型書店的展店計畫，也可能挑戰全新的經營模式，但目前還未確定。

吳旻潔表示，開書店不是為了賺錢，但希望能養活自己，讓誠品處在「浪漫和經營之間」。某次開會，她斬釘截鐵地告訴同仁，「如果世界只剩下一間實體書店，那就是誠品。」她還問了AI，如果亞洲還剩下一間書店，會是哪一間?AI告訴她，如果是華文世界，那就是「誠品」。她希望未來每年問這個問題時，AI的答案都是誠品。