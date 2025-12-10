國家文藝獎揭曉 吳明益:用獎帶動買書 簡學義:肯定公共建築的文化價值

第24屆國家文藝獎昨揭曉，七大類獎項得主包括:文學類小說家吳明益、美術類藝術家李再鈐、音樂類國樂作曲家盧亮輝、舞蹈類編舞家林文中、戲劇類表演藝術家王金櫻、建築類建築家簡學義、電影類導演虞戡平。其中最年長的得主是90歲的李再鈐、最年輕的得主則是52歲的林文中。國家文藝獎兩年一次，獎勵總額以七名為限，此次七大獎項毫無從缺，是近年少見的「大滿貫」。

李再鈐1928年生於福建，1948年來到台灣，拜在水墨大師溥心畬的門下。他的創作形式涵蓋雕塑、水墨、書法、立體裝置等多元作品，迄今創作不輟，評審形容他「持續展現新意，畢生堅持藝術家風骨」。

「老天很有意思，讓我多活幾年可以得國家文藝獎。」年近百歲的李再鈐電話裡聲音宏亮、精神奕奕。他透露自己曾被推薦兩次都槓龜，本來已經絕望，「很多人等了一輩子都沒得到這個獎」，感謝老天眷顧。「我每天都在工作，為自己的下一件作品努力。」他幾乎每天清晨都會驅車到海邊散步、尋找靈感持續創作，今年剛在史博館完成大展「穿越世代－李再鈐個展」。他透露正在籌畫兩年後的百歲展，「我想為自己規畫一個實實在在的最後一個展覽。」

建築家簡學義建築生涯已近40年，去年剛以台大人文館奪得台灣建築獎；這件作品耗費他18年心力，也成為建築界津津樂道的傳奇。「我把建築當文化工作，而不是公共工程。」他是建築圈少見專注心力於公共建築的建築家，從鶯歌陶瓷博物館到台大人文館，每件作品耗費的時間與展現的質量，令人感佩。「建築是建構文化生活的前線。」他認為，此次獲獎不只是肯定他個人，更是國家對公共建築所蘊含的文化價值的肯定。