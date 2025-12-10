海纜七法三讀通過 故意毀壞海纜…最重罰千萬坐七年牢

台灣周遭海纜頻遭破壞，立法院會昨三讀修正「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法，明定破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜等故意犯，最高可關七年、罰一千萬元，並沒收犯案船隻。

行政院會九月通過「海纜七法」修正草案，包括涉及海纜管理的電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法，及管理違規船舶的商港法、船舶法，將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。

立法院會昨率先三讀通過電業法、天然氣事業法、自來水法修正案。三讀條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處一年至七年有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。過失犯比照電信管理法現行規定，處六個月以下有期徒刑、拘役或科兩百萬元以下罰金。

三讀條文增訂，對於犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問屬於何人所有，都沒收及處置；修法也增訂過失犯刑罰規範，過失破壞者處六個月以下有期徒刑、拘役或科兩百萬元以下罰金。

昨天也通過附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，請內政部在「海纜七法」通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導。