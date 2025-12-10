聽新聞
0:00 / 0:00

海纜七法三讀通過 故意毀壞海纜…最重罰千萬坐七年牢

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

台灣周遭海纜頻遭破壞，立法院會昨三讀修正「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法，明定破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜等故意犯，最高可關七年、罰一千萬元，並沒收犯案船隻。

行政院會九月通過「海纜七法」修正草案，包括涉及海纜管理的電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法，及管理違規船舶的商港法、船舶法，將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。

立法院會昨率先三讀通過電業法、天然氣事業法、自來水法修正案。三讀條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處一年至七年有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。過失犯比照電信管理法現行規定，處六個月以下有期徒刑、拘役或科兩百萬元以下罰金。

三讀條文增訂，對於犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問屬於何人所有，都沒收及處置；修法也增訂過失犯刑罰規範，過失破壞者處六個月以下有期徒刑、拘役或科兩百萬元以下罰金。

昨天也通過附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，請內政部在「海纜七法」通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導。

延伸閱讀

台中霧峰掩埋場掩埋廚餘後 地下水質檢驗結果出爐

立院三讀 蓄意破壞海纜最重關7年、罰千萬

基市自來水汙染 教育處1600萬補助各校清水塔、換濾芯、買礦泉水

東方風能與挪威 Westcon 造船廠簽署海纜施工船建造合約

相關新聞

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來...

冬天氣溫驟降 老菸槍、三高族防腳中風

81歲的蔡老先生（化名）今年初腳出現大片潮紅，行走困難就醫。檢查發現大腿血管鈣化嚴重，導管的導絲都穿不過去。台南市安南醫...

職棒前球星邱麒璋 捐贈小型水箱車

前職棒選手邱麒璋外公邱燃燈是製刀師傅，生前擔任屏東義消多年，每聽到無線電喊哪裡失火即放下工作跑去救援，邱麒璋為替母親完成...

車禍雙腿骨折 新醫療技術讓他免截肢

蘇姓貨車駕駛為2023年6月10日國道一號一場連環車禍傷者，他駕駛的小貨車遭撞側翻，車頭毀損導致他受困車內，被救出時雙側...

2026諾貝爾大健康論壇 聚焦眼視光、美容抗衰老新未來海內外頂尖專家齊聚 討論智慧醫療在醫療的應用

由諾貝爾醫療體系、鴻海科技集團及高雄醫學大學指導，並由台灣眼視光醫學會、台灣醫事法律學會、台灣微整形美容醫學會、台灣國際醫療暨健康產業協會共同聯名主辦的「2026諾貝爾大健康論壇」，即將於2026年1

菲禁台灣豬 料影響有限

路透八日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。菲國農業部長勞雷爾在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。