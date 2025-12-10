聽新聞
0:00 / 0:00
菲禁台灣豬 料影響有限
路透八日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。菲國農業部長勞雷爾在聲明中表示「我們必須警惕非洲豬瘟進一步傳播，以保護就業與投資。」
菲律賓農業部七、八日分別對西班牙與台灣發布禁令，範圍涵蓋活豬和豬肉製品，也包括用於人工授精的精液。根據菲國農業部命令，所有先前核准的來自台灣的豬隻及豬肉相關產品之衛生與植物檢疫進口許可均自動撤銷。受影響項目的新進口申請將暫停，直至另行通知。
我國農業部國際司表示，十月確認發生非洲豬瘟本土疫情後，台灣就已主動暫停出口生鮮豬肉至菲律賓，今年截至十月累計出口菲國豬肉僅一公噸，預期菲國禁令對台灣影響有限。
