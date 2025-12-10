聽新聞
0:00 / 0:00

菲禁台灣豬 料影響有限

聯合報／ 記者李柏澔、編譯周辰陽／綜合報導

路透八日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。菲國農業部長勞雷爾在聲明中表示「我們必須警惕非洲豬瘟進一步傳播，以保護就業與投資。」

菲律賓農業部七、八日分別對西班牙與台灣發布禁令，範圍涵蓋活豬和豬肉製品，也包括用於人工授精的精液。根據菲國農業部命令，所有先前核准的來自台灣的豬隻及豬肉相關產品之衛生與植物檢疫進口許可均自動撤銷。受影響項目的新進口申請將暫停，直至另行通知。

我國農業部國際司表示，十月確認發生非洲豬瘟本土疫情後，台灣就已主動暫停出口生鮮豬肉至菲律賓，今年截至十月累計出口菲國豬肉僅一公噸，預期菲國禁令對台灣影響有限。

菲律賓 西班牙 非洲豬瘟

延伸閱讀

菲軍方偵測到2支中國大陸艦隊 重申台日局勢牽動自身安全

菲律賓「吉普尼」司機大罷駛 抗議政府打壓

防堵非洲豬瘟 高雄市稽查豬肉製品產地皆合規

西班牙與台灣爆非洲豬瘟 菲律賓全面禁豬肉進口並撤銷既有許可

相關新聞

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來...

冬天氣溫驟降 老菸槍、三高族防腳中風

81歲的蔡老先生（化名）今年初腳出現大片潮紅，行走困難就醫。檢查發現大腿血管鈣化嚴重，導管的導絲都穿不過去。台南市安南醫...

職棒前球星邱麒璋 捐贈小型水箱車

前職棒選手邱麒璋外公邱燃燈是製刀師傅，生前擔任屏東義消多年，每聽到無線電喊哪裡失火即放下工作跑去救援，邱麒璋為替母親完成...

車禍雙腿骨折 新醫療技術讓他免截肢

蘇姓貨車駕駛為2023年6月10日國道一號一場連環車禍傷者，他駕駛的小貨車遭撞側翻，車頭毀損導致他受困車內，被救出時雙側...

2026諾貝爾大健康論壇 聚焦眼視光、美容抗衰老新未來海內外頂尖專家齊聚 討論智慧醫療在醫療的應用

由諾貝爾醫療體系、鴻海科技集團及高雄醫學大學指導，並由台灣眼視光醫學會、台灣醫事法律學會、台灣微整形美容醫學會、台灣國際醫療暨健康產業協會共同聯名主辦的「2026諾貝爾大健康論壇」，即將於2026年1

菲禁台灣豬 料影響有限

路透八日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。菲國農業部長勞雷爾在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。