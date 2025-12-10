聽新聞
0:00 / 0:00

噪音管制法修法三讀通過 車輛噪音超標…情節重大吊扣牌照

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

為有效管制汽機車噪音立法院昨三讀通過「噪音管制法」修正案，機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處三千六百元至三萬六千元罰鍰，限期未改善者，除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。新法也設置「再犯加重」制度，一年內再違規得吊扣牌照六個月。

現行噪音管制法規定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處機動車輛所有人或使用人一千八百元至三千六百元罰鍰。根據環境部統計，光是去年噪音車檢舉或陳情就有三萬多件，實際裁處約五千餘件。

許多車輛先以原廠排氣管檢驗，通過後再以改裝排氣管上路，導致許多民眾深夜或清晨深受噪音影響，多位立委提案加重噪音超標罰鍰，盼達成嚇阻作用。

國民黨立委廖偉翔表示，長期以來非法改裝車的轟隆聲，是所有家庭深夜的夢魘，第一線執法人員只能面臨無奈的現實，現行法規是沒牙的老虎，罰則太輕，對於很多非法改裝車主不痛不癢；這次修法兩大重點，首先是提高罰鍰，嚇阻違規事件；針對重大情節或累犯者可以直接吊扣牌照，希望是還給人民安寧居住權的第一步。

此外，現行條文規定，若機動車輛噪音遭檢舉且不依規定檢驗，或經檢驗不合管制標準，處一千八百元以上三千六百元以下罰鍰。三讀條文也改提高處三千六百元至三萬六千元罰鍰。與噪音超標處分一致，加強整體執法效果。

噪音 立法院

延伸閱讀

影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

外送員專法待薪酬計算喬好拚三讀 廖偉翔：外送費不會因此漲價

影／藍2028非燕子出戰而是漢子再戰？ 廖偉翔急喊：不用過度解讀

政院版勞保條例修法草案出爐 廖偉翔：缺乏財務永續的結構性改革

相關新聞

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來...

冬天氣溫驟降 老菸槍、三高族防腳中風

81歲的蔡老先生（化名）今年初腳出現大片潮紅，行走困難就醫。檢查發現大腿血管鈣化嚴重，導管的導絲都穿不過去。台南市安南醫...

職棒前球星邱麒璋 捐贈小型水箱車

前職棒選手邱麒璋外公邱燃燈是製刀師傅，生前擔任屏東義消多年，每聽到無線電喊哪裡失火即放下工作跑去救援，邱麒璋為替母親完成...

車禍雙腿骨折 新醫療技術讓他免截肢

蘇姓貨車駕駛為2023年6月10日國道一號一場連環車禍傷者，他駕駛的小貨車遭撞側翻，車頭毀損導致他受困車內，被救出時雙側...

2026諾貝爾大健康論壇 聚焦眼視光、美容抗衰老新未來海內外頂尖專家齊聚 討論智慧醫療在醫療的應用

由諾貝爾醫療體系、鴻海科技集團及高雄醫學大學指導，並由台灣眼視光醫學會、台灣醫事法律學會、台灣微整形美容醫學會、台灣國際醫療暨健康產業協會共同聯名主辦的「2026諾貝爾大健康論壇」，即將於2026年1

菲禁台灣豬 料影響有限

路透八日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。菲國農業部長勞雷爾在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。