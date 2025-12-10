聽新聞
噪音管制法修法三讀通過 車輛噪音超標…情節重大吊扣牌照
為有效管制汽機車噪音，立法院昨三讀通過「噪音管制法」修正案，機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處三千六百元至三萬六千元罰鍰，限期未改善者，除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。新法也設置「再犯加重」制度，一年內再違規得吊扣牌照六個月。
現行噪音管制法規定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處機動車輛所有人或使用人一千八百元至三千六百元罰鍰。根據環境部統計，光是去年噪音車檢舉或陳情就有三萬多件，實際裁處約五千餘件。
許多車輛先以原廠排氣管檢驗，通過後再以改裝排氣管上路，導致許多民眾深夜或清晨深受噪音影響，多位立委提案加重噪音超標罰鍰，盼達成嚇阻作用。
國民黨立委廖偉翔表示，長期以來非法改裝車的轟隆聲，是所有家庭深夜的夢魘，第一線執法人員只能面臨無奈的現實，現行法規是沒牙的老虎，罰則太輕，對於很多非法改裝車主不痛不癢；這次修法兩大重點，首先是提高罰鍰，嚇阻違規事件；針對重大情節或累犯者可以直接吊扣牌照，希望是還給人民安寧居住權的第一步。
此外，現行條文規定，若機動車輛噪音遭檢舉且不依規定檢驗，或經檢驗不合管制標準，處一千八百元以上三千六百元以下罰鍰。三讀條文也改提高處三千六百元至三萬六千元罰鍰。與噪音超標處分一致，加強整體執法效果。
