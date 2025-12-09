記憶力變差、認知功能異常宛如失智 肺癌患者最怕復發、腦轉移

50多歲張先生在接受新一代標靶藥物後，晚期肺癌獲得控制，原本頭痛、頭暈、情緒改變等腦轉移症狀明顯獲得改善，只可惜抗癌有成的榮景維持不到兩年，在出現記憶力變差、認知功能異常後，回診檢查，證實出現抗藥性，腦部組織又出現癌細胞蹤跡。

可穿越血腦屏障進入腦部，治療肺癌腦轉移的第三代標靶藥物，於去年10月起擴大給付於一線治療，造福眾多癌友，國泰醫院胸腔內科主治醫師蔡俊明表示，此新一代標靶藥物有效率達到八成，中位無惡化存活期至18.9個月，臨床數字漂亮，但仍近四成患者用藥後，產生抗藥性，令人挫折。

「癌細胞也會自尋活路」蔡俊明說，使用再好的抗癌藥物，也可能產生抗藥性，例如，訊息傳遞途徑被改變了，或是另一個突變型基因突然跑出來作怪，以開車做比喻，原本張三（EGFR）擔任駕駛，但被幹掉後，坐在副駕駛的李四（MET）主動接手，繼續往下開。

臨床證實，單一標靶藥物容易被癌細胞找到破解之道，蔡俊明表示，為了解決第三代標靶藥物抗藥性問題，晚期肺癌治療趨勢也有所改變，從「單打獨鬥」走向「團體戰」，透過組合療法，同時克服EGFR 、 MET等兩大抗藥性問題。

蔡俊明指出，最新組合療法即為「雙特異性抗體」合併「第三代標靶藥物」，透過多重作用機制，同時封鎖 EGFR 與 MET 兩條癌細胞生長路徑，啟動自體免疫細胞，喚起及活化免疫力，能夠更全面、更精準地擊殺癌細胞，有效克服或延緩抗藥性發生時間，進而延長整體存活期，提高生活品質。

國外大型臨床試驗顯示，單用「雙特異性抗體」可以看到一些效果，但如果兩者併用，各有各的優點，效果明顯更好，一主外、一主內，「雙特異性抗體」激化外在免疫細胞，而小分子合成藥物（標靶藥物）則負責攻擊癌細胞的受體，達到「免疫、標靶」等雙重撲殺效果。

國內多家醫學中心參與此項最新組合療法的臨床試驗，治療效果顯著，中位整體存活期突破4年，高於單用第三代標靶藥物的18.9個月。蔡俊明以張先生為例，在確定肺癌復發時，在醫師評估治療效果，以及對於毒性等副作用的承受度下，接受組合療法，目前病況穩定，持續回診。

蔡俊明表示，此項組合療法藥費昂貴，健保短時間內應無法提供給付，病家必須自費，因此，醫師必須選擇適合用藥的癌友，依照國外最新治療指引，建議用於病情嚴重、惡化速度較快的EGFR突變非小細胞肺癌病友，且過程中需謹慎評估副作用。