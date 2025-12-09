國家文藝獎揭曉 吳明益、李再鈐等7人獲獎

第廿四屆國家文藝獎昨揭曉，七大類獎項得主包括文學類小說家吳明益、美術類藝術家李再鈐、音樂類國樂作曲家盧亮輝、舞蹈類編舞家林文中、戲劇類表演藝術家王金櫻、建築類建築師簡學義、電影類導演虞戡平。

國家文藝獎兩年一次，獎勵總額以七名為限，此次七大獎項毫無從缺，是近年少見的「大滿貫」，最年長得主是九十七歲李再鈐、最年輕者為五十二歲林文中。

李再鈐一九二八年生於福建，一九四八年來到台灣，拜在水墨大師溥心畬的門下。他的創作形式涵蓋雕塑、水墨、書法、立體裝置等多元作品，迄今創作不輟，評審形容他「持續展現新意，畢生堅持藝術家風骨」。

「老天很有意思，讓我多活幾年可以得國家文藝獎。」年近百歲的李再鈐電話裡聲音宏亮、精神奕奕。他透露曾被推薦兩次都槓龜，「很多人等了一輩子都沒得到這個獎」，感謝老天眷顧。

「我每天都在工作，為自己的下一件作品努力。」他說，每天清晨都會驅車到海邊散步，尋找靈感持續創作，現正籌畫兩年後的百歲展，想為自己規畫實實在在的最後一個展覽。

簡學義建築生涯近四十年，去年剛以台大人文館奪得台灣建築獎，這件作品耗費他十八年心力，也成為建築界津津樂道的傳奇，為建築圈少見專注心力於公共建築的建築家。

「我把建築當文化工作，而不是公共工程。」簡學義說，建築是建構文化生活的前線，此次獲獎不只是肯定個人，更是國家對公共建築所蘊含的文化價值的肯定。

一九七一年生的吳明益是台灣首位拿到國家文藝獎的六年級作家。評審認為他作品橫跨多種文類，引發廣泛討論，也在國際文壇引起關注。獲知得獎時，吳明益第一個念頭是要把百萬獎金捐給他所關心的出版與生態議題，包括獨立書店或花東環團，「希望獎項不只鼓勵個人，還能帶動買書風氣，包括書店和出版社。」