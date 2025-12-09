幸運兒是誰？他七堵火車站內超商購物 雲端發票樂中百萬

台鐵七堵火車站內的7-11超商，開出9、10月雲端發票專屬獎100萬元。財政部北區國稅局基隆分局今天表示，這名消費者共花295元，幸運抱回雲端發票大獎，建議民眾多使用載具索取雲端發票，增加中獎機會。

國稅局基隆分局表示，今年5至12月每期將增開70萬組500元雲端發票專屬獎，等於每期會開出30組100萬元、1萬6000組2000元、10萬組800元以及315萬組500元專屬獎項，合計326萬6030組獎項，議多民眾使用載具索取雲端發票，1張發票就有2次對獎機會。

今年9、10月統一發票11月25日開獎，其中1組雲端發票專屬獎100萬元發票，是位在七堵火車站的超商開出。這名中獎的幸運兒9月間消費，花295元購買咖啡、鮮食和零食等商品，幸運抱回雲端發票專屬獎100萬元。

國稅局基隆分局說，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動以電子郵件通知中獎訊息。若同時中兩個獎項，每張按其最高中獎獎別，限領一個獎金。如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，省下千分之4印花稅。

今年9、10月期統一發票領獎期間，自今年12月6日至明年3月5日。今年7、8月的中獎發票，領獎期間至明年1月5日，國稅局基隆分局提醒中獎民眾，及時兌領獎金，不要讓自己的權益受損。購物消費多使用載具索取雲端發票，除增加中獎機會，無紙化也有助節能減碳愛地球，為保護環境盡一分心力。