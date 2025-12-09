秋天常遲到？入秋首道鋒面愈來愈晚 鄭明典：氣候變遷影響

快訊

中央社／ 台北9日電
氣象署表示，近幾年入秋後台灣迎首道鋒面日期愈來愈晚，去年甚至是半世紀以來最晚的一年，直至11月26日才出現秋天以來第一道鋒面。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
氣象署今天表示，近幾年入秋後台灣迎首道鋒面日期愈來愈晚，去年甚至是半世紀以來最晚的一年，直至11月26日才出現秋天以來第一道鋒面；前中央氣象局長鄭明典認為，這就是氣候變遷的影響。

中央氣象署今天在臉書（Facebook）「報氣候－中央氣象署」表示，根據1976年至2024年資料顯示，台灣秋季第一道鋒面平均落在9月19日，一般都在8月底到10月初之間。

不過，氣象署說明，近年來發生的時間變化較大，有時鋒面到11月才出現，去年甚至11月26日才出現秋天以來第一道鋒面，是半世紀以來最晚的一年。

鄭明典對此在臉書表示，長期趨勢是鋒面越來越越晚到、一般人都有感的變化，這是氣候變遷影響。

氣象署解釋鋒面成因，一般在9月、10月，太陽直射南半球，東亞大陸氣溫逐漸下降，北方冷空氣逐漸增強，原本盛行於夏季的西南季風也慢慢減弱，台灣附近風向也由偏南風逐漸轉為偏北風，東北季風開始出現。

這段時間，當冷空氣南下，與南方海面的暖空氣形成溫度對比，就容易形成秋季常見鋒面；鋒面通過時，會帶來短暫降溫、降雨，出現不穩定天氣型態；大陸冷高壓逐漸建立並持續增強，東北季風也成為台灣附近主要天氣型態。

氣象署提到，不過近幾年，秋天好像常常遲到、越來越短；今年入秋以來首道鋒面，則是在10月31日。

鋒面 氣象署 東北季風 鄭明典

