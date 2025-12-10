聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／可愛臥蠶養成「胖達」 進廠維修重拾自信

聯合報／ 過溪（中市潭子）
適當的醫美，讓女人更有自信。圖／過溪提供
適當的醫美，讓女人更有自信。圖／過溪提供

年輕時我的一雙大眼，有明顯的雙眼皮、長翹睫毛，眼下還有可愛的臥蠶，五官立體出色，老公就是拜倒在我的一雙盈盈秋水之中。隨著歲月流轉，皮漸漸鬆了，肉也慢慢弛了，誰都無法抵抗地心引力，身體可藉由衣服的修飾，但臉蛋呢？

因新冠疫情戴了數年的口罩，而今口罩已非必戴之物。慘了，口罩一摘下，我的一雙眼袋無所遁形，臥蠶已經演化成為「胖達」了。朋友見面第一句話就說「妳的臥蠶這幾年怎麼養成熊貓啊！」我知道他們沒有惡意，但是聽久了，我也在意起來了。

跟老公商量開眼袋，他當然不贊成，他說「自然就是美，幹嘛花這些冤枉錢。」我回說「就是不自然啊，要不然馬英九也不會去開眼袋了，而且開完眼袋我的心情會變美麗，心情一好對你會加倍地好，老婆好家庭就好。」搬出名人果然說動他了。

選個黃道吉日，我進廠維修了，術後浮腫的雙眼得戴太陽眼鏡遮醜，在家閉關多時療養傷口避不見人。養傷期間提重物、彎腰及劇烈運動可免，飲食清淡，避免辛辣、刺激性食物，經過細心照顧，我重出江湖了。

適當的醫美，讓女人更有自信，不是要變美，是不要顯老態，時代在變，觀念得與時俱進，我認同女人的智慧在頭皮之下，善良藏在胸腔左邊，但能力所及，讓自己賞心悅目何樂不為，剛剛好就很好。

眼袋 醫美

延伸閱讀

許瑋甯高燒39度排練！返家不敢抱5月兒　讓他踩臉替代擁抱

北市議員陳怡君開庭稱「不是貪心的人」 詐助理費等案下月將宣判

便利貼、口罩怎麼發明出來的？ 3M公司設立「15%自由時間制度」

影／台中大里口罩男凌晨戴手套沿路拉他人車門 全程被拍下

相關新聞

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來...

冬天氣溫驟降 老菸槍、三高族防腳中風

81歲的蔡老先生（化名）今年初腳出現大片潮紅，行走困難就醫。檢查發現大腿血管鈣化嚴重，導管的導絲都穿不過去。台南市安南醫...

職棒前球星邱麒璋 捐贈小型水箱車

前職棒選手邱麒璋外公邱燃燈是製刀師傅，生前擔任屏東義消多年，每聽到無線電喊哪裡失火即放下工作跑去救援，邱麒璋為替母親完成...

車禍雙腿骨折 新醫療技術讓他免截肢

蘇姓貨車駕駛為2023年6月10日國道一號一場連環車禍傷者，他駕駛的小貨車遭撞側翻，車頭毀損導致他受困車內，被救出時雙側...

2026諾貝爾大健康論壇 聚焦眼視光、美容抗衰老新未來海內外頂尖專家齊聚 討論智慧醫療在醫療的應用

由諾貝爾醫療體系、鴻海科技集團及高雄醫學大學指導，並由台灣眼視光醫學會、台灣醫事法律學會、台灣微整形美容醫學會、台灣國際醫療暨健康產業協會共同聯名主辦的「2026諾貝爾大健康論壇」，即將於2026年1

菲禁台灣豬 料影響有限

路透八日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。菲國農業部長勞雷爾在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。