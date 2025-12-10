健康你我他／可愛臥蠶養成「胖達」 進廠維修重拾自信

年輕時我的一雙大眼，有明顯的雙眼皮、長翹睫毛，眼下還有可愛的臥蠶，五官立體出色，老公就是拜倒在我的一雙盈盈秋水之中。隨著歲月流轉，皮漸漸鬆了，肉也慢慢弛了，誰都無法抵抗地心引力，身體可藉由衣服的修飾，但臉蛋呢？

因新冠疫情戴了數年的口罩，而今口罩已非必戴之物。慘了，口罩一摘下，我的一雙眼袋無所遁形，臥蠶已經演化成為「胖達」了。朋友見面第一句話就說「妳的臥蠶這幾年怎麼養成熊貓啊！」我知道他們沒有惡意，但是聽久了，我也在意起來了。

跟老公商量開眼袋，他當然不贊成，他說「自然就是美，幹嘛花這些冤枉錢。」我回說「就是不自然啊，要不然馬英九也不會去開眼袋了，而且開完眼袋我的心情會變美麗，心情一好對你會加倍地好，老婆好家庭就好。」搬出名人果然說動他了。

選個黃道吉日，我進廠維修了，術後浮腫的雙眼得戴太陽眼鏡遮醜，在家閉關多時療養傷口避不見人。養傷期間提重物、彎腰及劇烈運動可免，飲食清淡，避免辛辣、刺激性食物，經過細心照顧，我重出江湖了。

適當的醫美，讓女人更有自信，不是要變美，是不要顯老態，時代在變，觀念得與時俱進，我認同女人的智慧在頭皮之下，善良藏在胸腔左邊，但能力所及，讓自己賞心悅目何樂不為，剛剛好就很好。