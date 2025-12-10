聽新聞
流感再奪15命 疾管署：本周疫情恐升溫

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
疾管署呼籲，還尚未接種流感疫苗的公費對象盡快前往接種。圖╱123RF
衛福部疾管署最新統計，類流感門急診上周就診計8萬5213人次，近一周新增21例流感併發重症病例及15例死亡。疾管署發言人林明誠表示，原預估流感疫情將自12月中旬開始逐漸升溫，但東北季風本周報到，氣溫開始降溫，而觀察大眾運輸工具的乘客僅約5成戴口罩，顯示民眾對流感疫情警覺性不高，因此預估本周疫情可能會升溫。

公費流感疫苗自10月1日起接種，截至昨日為止已施打了641萬人次，目前疫苗僅剩下26.8萬劑。林明誠說，這次流感季流感疫苗施打踴躍，據統計施打率最高的前三縣市為高雄市99.1%、彰化縣98.9%、宜蘭縣97.9%，甚至連往年施打率較低的台北市接種率也達到94.8%、新北市95.2%。

考量今年度公費流感疫苗接種踴躍，將增購15萬劑公費流感疫苗，現已完成採購13.1萬劑，預計12月下旬到貨配送。

林明誠說，依疾管署實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。這次流感季累計370例重症病例，包括108例H1N1、255例H3N2、3例A未分型、4例B型，以及66例死亡含22例H1N1、43例H3N2、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%、具慢性病史者占83%為多，92%未接種本季流感疫苗。

自今年11月12日起，疾管署也增加提供不同製程的Novavax疫苗，新冠疫苗累計接種數約151萬人次，其中Novavax JN.1疫苗累計接種約2.6萬人次。疾管署表示，國內新冠疫情目前處低點波動，第49周新冠門急診就診計1102人次，較前一周下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

疾管署呼籲，今年10月1日疫苗開打後，尚未接種新冠疫苗的公費對象盡快前往接種，12歲以上的公費對象可擇莫德納或Novavax任一廠牌接種，滿6個月以上至11歲公費對象僅可接種莫德納疫苗，以獲得足夠免疫保護力，防範疾病威脅。且近期氣溫變化大，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

