車禍雙腿骨折 新醫療技術讓他免截肢

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
新光醫院整形外科主任林育賢(右)說，蘇姓貨車駕駛(左)車禍受傷，雙腳骨折，歷經22次手術，成功保住雙腿。記者林琮恩／攝影
蘇姓貨車駕駛為2023年6月10日國道一號一場連環車禍傷者，他駕駛的小貨車遭撞側翻，車頭毀損導致他受困車內，被救出時雙側膝蓋以下創傷開放性骨折，右腿踝關節更是幾乎被截斷，僅剩肌腱、動脈組織，左腿也呈現嚴重開放性骨折，被送到新光醫院，院方啟動多專科合作，進行長達6小時顯微手術，使用新型醫材，為其重建血管、修補神經，才保住雙腿不必截肢。

車禍發生在國道一號汐止五股高架道上，為一起3車連環車禍，蘇先生駕駛的小貨車翻覆且車頭全毀，導致他受困車內長達30分鐘，其餘2車駕駛則僅受輕傷。新光醫院創傷小組原先評估，蘇先生外傷評分為9分，嚴重等級屬中高程度，且雙腳為最嚴重等級開放型骨折，合併血管及神經損傷，截肢可能性高，考量蘇先生為單親父親，且以駕駛工作維生，決定設法為其保留肢體。

新光醫院整形外科主任林育賢說，骨科團隊先為病人完成骨折固定手術後，整形外科團隊接力進行長達6小時顯微手術，使用一項特殊孔洞敷料，減少病人使用自體組織修補患部幅度，讓截肢機率降低，且術後步態較為正常，前後歷經22次大小手術，病人成功保住雙腿不必截肢，僅截除右大腳趾，病人在住院115天後，成功出院返家，目前已可使用助行器行走，並回到工作崗位。

林育賢指出，團隊在治療過程中，另使用一項「交替式負壓滴注療法」，利用自動化方式，為病人傷口進行溶液灌注、浸泡，軟化感染物質，並加速移除，重複循環式清潔傷口，成功清創，並降低感染機率，結合負壓治療，抽吸移除滲液及感染物，促進患部血液循環及肉芽組織生長，減少腫脹，並促進組織癒合。

蘇先生表示，治療過程雖漫長，但在家人支持下，他保持平常心，配合醫師治療。新光醫院副院長洪子仁則說，新醫療科技進步，可讓病人免於截肢命運，但這些新型醫材、醫療技術費用不斷上升，若病人沒有商業保險支持，恐面臨高額自費，盼未來健保能給付，納入輔助性治療，減輕病人負擔。

