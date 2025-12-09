菲律賓對台發布豬肉禁令 農業部：對我影響有限

因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，菲律賓農業部7日與8日分別對西班牙與台灣發布禁令，範圍涵蓋活豬和豬肉製品，也包括用於人工授精的精液。農業部表示，自今年10月22日確認發生非洲豬瘟本土疫情後，我國同日就主動暫停出口生鮮豬肉至菲律賓，今年截至10月累計出口菲國豬肉僅1公噸，因此本次菲律賓暫停我國豬肉產品輸入，預期對我國內產業影響有限。

農業部國際司表示，我國於今年10月22日確認發生非洲豬瘟本土疫情後，基於防疫責任，農業部即刻主動暫停所有台灣豬及豬肉產品出口，並依程序通報世界動物衛生組織（WOAH），同時以正式公文通知各已核准我國豬肉產品輸入的國家。菲律賓於11月5日接獲我國通報後，經該國內部行政程序與風險評估，於12月8日正式公告暫停自台灣輸入活豬及豬肉產品。

農業部表示，國產豬肉每年平均生產約80萬公噸，以供應國內消費市場為主，策略性出口為輔。2023年1月我國取得菲方輸入核准，同年9月開始出口豬肉至菲國。據統計，2023年出口量23公噸、2024年430公噸；今年則受國內整體市場供需與價格因素影響，截至10月，累計出口量僅為1公噸，因此本次菲律賓暫停我國豬肉產品輸入，預期對我國內產業影響有限。

農業部強調，我國自10月22日主動暫停出口生鮮豬肉至新加坡及菲律賓，至於加工豬肉產品經爭取，仍可輸銷日本、新加坡及紐西蘭。經統計10月22日迄今，我國加工豬肉產品外銷澳洲與日本已有14公噸。

此外，依WOAH國際標準，原已取得非洲豬瘟非疫區資格的會員國，如發生疫情並採取撲殺清場策略，於完成清潔消毒後且後續監測未再檢出病毒者，可在最後一案例完成清消滿3個月後申請恢復非疫區資格。我國若無新增疫情，預定於明年2月底向WOAH提出申請。

農業部強調，政府將持續協助出口業者與目標市場進口商及通路端溝通，以減緩暫停出口豬肉所產生的影響，並以加熱加工豬肉產品持續推動海外行銷活動，維持國際市場對台灣豬肉的品質、安全與美味的正面印象，強化我國農產品在全球市場的能見度與競爭力。