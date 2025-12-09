快訊

7縣市有感！20:01東部海域發生規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

菲律賓對台發布豬肉禁令 農業部：對我影響有限

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，自今年10月22日確認發生非洲豬瘟本土疫情後，同日就主動暫停出口生鮮豬肉至菲律賓，而菲律賓暫停我國豬肉產品輸入，對我國內產業影響有限。記者李柏澔／攝影
農業部表示，自今年10月22日確認發生非洲豬瘟本土疫情後，同日就主動暫停出口生鮮豬肉至菲律賓，而菲律賓暫停我國豬肉產品輸入，對我國內產業影響有限。記者李柏澔／攝影

因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，菲律賓農業部7日與8日分別對西班牙與台灣發布禁令，範圍涵蓋活豬和豬肉製品，也包括用於人工授精的精液。農業部表示，自今年10月22日確認發生非洲豬瘟本土疫情後，我國同日就主動暫停出口生鮮豬肉至菲律賓，今年截至10月累計出口菲國豬肉僅1公噸，因此本次菲律賓暫停我國豬肉產品輸入，預期對我國內產業影響有限。

農業部國際司表示，我國於今年10月22日確認發生非洲豬瘟本土疫情後，基於防疫責任，農業部即刻主動暫停所有台灣豬及豬肉產品出口，並依程序通報世界動物衛生組織（WOAH），同時以正式公文通知各已核准我國豬肉產品輸入的國家。菲律賓於11月5日接獲我國通報後，經該國內部行政程序與風險評估，於12月8日正式公告暫停自台灣輸入活豬及豬肉產品。

農業部表示，國產豬肉每年平均生產約80萬公噸，以供應國內消費市場為主，策略性出口為輔。2023年1月我國取得菲方輸入核准，同年9月開始出口豬肉至菲國。據統計，2023年出口量23公噸、2024年430公噸；今年則受國內整體市場供需與價格因素影響，截至10月，累計出口量僅為1公噸，因此本次菲律賓暫停我國豬肉產品輸入，預期對我國內產業影響有限。

農業部強調，我國自10月22日主動暫停出口生鮮豬肉至新加坡及菲律賓，至於加工豬肉產品經爭取，仍可輸銷日本、新加坡及紐西蘭。經統計10月22日迄今，我國加工豬肉產品外銷澳洲與日本已有14公噸。

此外，依WOAH國際標準，原已取得非洲豬瘟非疫區資格的會員國，如發生疫情並採取撲殺清場策略，於完成清潔消毒後且後續監測未再檢出病毒者，可在最後一案例完成清消滿3個月後申請恢復非疫區資格。我國若無新增疫情，預定於明年2月底向WOAH提出申請。

農業部強調，政府將持續協助出口業者與目標市場進口商及通路端溝通，以減緩暫停出口豬肉所產生的影響，並以加熱加工豬肉產品持續推動海外行銷活動，維持國際市場對台灣豬肉的品質、安全與美味的正面印象，強化我國農產品在全球市場的能見度與競爭力。

豬肉 非洲豬瘟 農業部 菲律賓

延伸閱讀

菲軍方偵測到2支中國大陸艦隊 重申台日局勢牽動自身安全

菲律賓「吉普尼」司機大罷駛 抗議政府打壓

防堵非洲豬瘟 高雄市稽查豬肉製品產地皆合規

西班牙與台灣爆非洲豬瘟 菲律賓全面禁豬肉進口並撤銷既有許可

相關新聞

立威廉罹甲狀腺癌二度動刀 醫示警「四大病徵」恐已是中晚期

以偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅的立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已動過2次手術切除惡性腫瘤...

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來...

地牛翻身！ 20:01東部海域規模4.7地震 台東最大震度3級

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上8時01分，台灣東部海域發生規模4.7地震，震央在台東縣政府東北方65...

佳德鳳梨酥被爆有「黑色異物」！ 店家還原始末強調：有人說謊博眼球

鳳梨酥名店「佳德糕餅」遭民眾投訴，指稱所購的鳳梨酥出現「黑色異物」，但店家卻只把問題商品收回，沒有任何說明和補償，怒轟「...

開車時遇到地震怎麼辦？ 消防署教方法：3地點要避開

日本青森外海在8日晚間發生規模7.5地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.6強震話威力等同125顆原子彈，而台灣以往規模6以上地震也是平均每100天出現一次，因此台灣也要留意地震的威脅。至於如果搭車、開車或騎機車時遇到地震該怎麼辦？內政部消防署表示，「保持冷靜，慢慢把車開到路邊」。

暴力事件頻傳…莽男未刷卡遭提醒竟攻擊站務員 台鐵出手了

台鐵今傳出暴力攻擊事件，一名劉姓旅客清晨於花蓮吉安站進站時未刷卡，經提醒後補刷，竟攻擊站員。台鐵公司表示，已將監視器畫面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。