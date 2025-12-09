佳德鳳梨酥被爆有「黑色異物」！ 店家還原始末強調：有人說謊博眼球

鳳梨酥名店「佳德糕餅」遭民眾投訴，指稱所購的鳳梨酥出現「黑色異物」，但店家卻只把問題商品收回，沒有任何說明和補償，怒轟「這種40年老店的衛生真不敢讓人再碰」。對此，佳德在粉絲專頁還原始末，指提出補償1賠3，但消費者不接受。業者也在留言強調，「我們都有錄音，有人說謊博眼球凹東西，你良心不會痛嗎？」

此事起於民眾在Google評論投訴，12月4日購買鳳梨酥，發現其中一塊有黑色異物、看起來像蟲，因此向佳德臉書小編反映，小編請物流回收再轉給工廠查看。但消費者認為，店家只是把有問題的鳳梨酥拿起來後再寄回，怒轟「店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流把東西收回去煙滅證據就不了了之」。

佳德在粉絲團發公告指出，第一時間即通知廠長查詢生產線狀況，但因客戶傳來的照片不太清楚，才會請客戶將有瑕疵的商品寄回比對。「但是，因為商品已經被開封了，異物是呈現在表皮上沒錯，但是從產品上實況上，真的無法確認是否有被加工或深偽。但為以示負責，公司採從寬認定，補償1賠3的方式進行。」

佳德表示，「客戶一直要公司給一個說法，但是工廠在全部的生產線與成品上，都沒有找到類似的東西。只是，客戶收到新品後，還是不滿意，為表誠意，公司就提出退費方案的想法給客戶。」客戶回應，若只是賠償給她6入禮盒的價格，那就不用賠了，她會直接向消基會投訴、以及上Google評論。

佳德也實際檢驗該問題商品，確認不是蟲，但秉持負責態度，依據消保法與客戶提出賠償商品與退費的方案，但客戶「對於處理方式仍不滿意，刻意放大議題做過度解讀，並上Google進行評論，此舉更讓人覺得居心叵測。」

文章一出，不少死忠客戶表達支持，「我相信你們，老天有眼，要找麻煩的人也不會好過！」