快訊

7縣市有感！20:01東部海域發生規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

聽新聞
0:00 / 0:00

佳德鳳梨酥被爆有「黑色異物」！ 店家還原始末強調：有人說謊博眼球

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
名店佳德鳳梨酥被爆產品有異物，店家說明始末。聯合報系資料照
名店佳德鳳梨酥被爆產品有異物，店家說明始末。聯合報系資料照

鳳梨酥名店「佳德糕餅」遭民眾投訴，指稱所購的鳳梨酥出現「黑色異物」，但店家卻只把問題商品收回，沒有任何說明和補償，怒轟「這種40年老店的衛生真不敢讓人再碰」。對此，佳德在粉絲專頁還原始末，指提出補償1賠3，但消費者不接受。業者也在留言強調，「我們都有錄音，有人說謊博眼球凹東西，你良心不會痛嗎？」

此事起於民眾在Google評論投訴，12月4日購買鳳梨酥，發現其中一塊有黑色異物、看起來像蟲，因此向佳德臉書小編反映，小編請物流回收再轉給工廠查看。但消費者認為，店家只是把有問題的鳳梨酥拿起來後再寄回，怒轟「店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流把東西收回去煙滅證據就不了了之」。

佳德在粉絲團發公告指出，第一時間即通知廠長查詢生產線狀況，但因客戶傳來的照片不太清楚，才會請客戶將有瑕疵的商品寄回比對。「但是，因為商品已經被開封了，異物是呈現在表皮上沒錯，但是從產品上實況上，真的無法確認是否有被加工或深偽。但為以示負責，公司採從寬認定，補償1賠3的方式進行。」

佳德表示，「客戶一直要公司給一個說法，但是工廠在全部的生產線與成品上，都沒有找到類似的東西。只是，客戶收到新品後，還是不滿意，為表誠意，公司就提出退費方案的想法給客戶。」客戶回應，若只是賠償給她6入禮盒的價格，那就不用賠了，她會直接向消基會投訴、以及上Google評論。

佳德也實際檢驗該問題商品，確認不是蟲，但秉持負責態度，依據消保法與客戶提出賠償商品與退費的方案，但客戶「對於處理方式仍不滿意，刻意放大議題做過度解讀，並上Google進行評論，此舉更讓人覺得居心叵測。」

文章一出，不少死忠客戶表達支持，「我相信你們，老天有眼，要找麻煩的人也不會好過！」

客戶 鳳梨酥 異物

延伸閱讀

歐盟質疑谷歌利用網路內容發展AI 展開反壟斷調查

鳳梨酥讓位！佳德這款甜點更強 網力推：一口就懂為何大家狂掃貨

Tesla 上海超級工廠達 400 萬輛里程碑　生產節奏呈現輕微放緩

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」衛生局稽查揪2缺失 限16日前改善

相關新聞

立威廉罹甲狀腺癌二度動刀 醫示警「四大病徵」恐已是中晚期

以偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅的立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已動過2次手術切除惡性腫瘤...

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來...

地牛翻身！ 20:01東部海域規模4.7地震 台東最大震度3級

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上8時01分，台灣東部海域發生規模4.7地震，震央在台東縣政府東北方65...

佳德鳳梨酥被爆有「黑色異物」！ 店家還原始末強調：有人說謊博眼球

鳳梨酥名店「佳德糕餅」遭民眾投訴，指稱所購的鳳梨酥出現「黑色異物」，但店家卻只把問題商品收回，沒有任何說明和補償，怒轟「...

開車時遇到地震怎麼辦？ 消防署教方法：3地點要避開

日本青森外海在8日晚間發生規模7.5地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.6強震話威力等同125顆原子彈，而台灣以往規模6以上地震也是平均每100天出現一次，因此台灣也要留意地震的威脅。至於如果搭車、開車或騎機車時遇到地震該怎麼辦？內政部消防署表示，「保持冷靜，慢慢把車開到路邊」。

暴力事件頻傳…莽男未刷卡遭提醒竟攻擊站務員 台鐵出手了

台鐵今傳出暴力攻擊事件，一名劉姓旅客清晨於花蓮吉安站進站時未刷卡，經提醒後補刷，竟攻擊站員。台鐵公司表示，已將監視器畫面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。