台中公費流感疫苗剩3.6萬劑 衛生局籲高風險族群速施打

中央社／ 台中9日電
台中市政府衛生局今天表示，截至目前，公費流感疫苗剩3萬6700餘劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患等符合公費流感疫苗接種對象的高風險族群儘速接種。示意圖。聯合報系資料照片

台中市政府衛生局今天表示，截至目前，公費流感疫苗剩3萬6700餘劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患等符合公費流感疫苗接種對象的高風險族群儘速接種。

衛生局說，依衛生福利部疾病管制署統計，截至8日，台中65歲以上長者接種率49.3%，而近期氣候溫差大，年末聚會活動多，可能增加疾病傳播風險，疫苗接種後約2週才能獲足夠保護力，呼籲高風險族群儘速接種。如果不符公費對象但有接種需求時，可洽醫療院所儘速安排接種。

預估本週疫情將開始升溫的疾管署已預計增購15萬劑疫苗，其中13.1萬劑已決標，預期12月下旬鋪貨。

台中開業醫師施勝桓表示，近期公費疫苗施打量大，自費需求暴增，許多診所早已無疫苗，民眾想接種須逐間詢問。

此外，韓國近幾週疫情快速上升，較往年提早2個月進入高峰，而中部企業「翻修先生」因應2026年春節員工旅遊將到韓國，提前1個月預約疫苗，費用由公司全額負擔，施勝桓率醫療團隊到公司施打。

翻修先生創辦人張建文、陳奎祐表示，今年案件量大、團隊辛勞，員工旅遊安排到韓國釜山作為年度獎勵，不希望行程被流感影響；施勝桓說，今年自費疫苗缺貨情況罕見，少見企業提前規劃，讓全員接種。

