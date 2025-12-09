無人機註冊量已突破3.9萬架 民航局規劃簡化操作證級別

交通部民用航空局９日召開「114年度第二次縣市政府無人機管理業務座談會議」，聚焦無人機物流新趨勢、違規裁處實務以及採購規範三大主題，據統計國內無人機註冊量已突破3.9萬架，充分反映國內產業的快速發展，民航局同時也在著手規劃簡化無人機操作證級別。

民航局表示，會議首先就物流進行說明，協助地方掌握未來在偏鄉或緊急救援場景中導入操作型態；同時透過近期侵擾及違規案例的剖析，強化各縣市在受理、查證、裁處上的一致性與應變流程。另外，為呼應地方機關愈趨頻繁的無人機採購需求，特別邀請政院公共工程委員會進行「投標須知」專題講授，協助地方政府正確運用採購規範，確保無人機採購更透明、更專業。

民航局表示，無人機管理是中央與地方共同承擔的公共治理責任。目前國內無人機註冊量已突破3.9萬架，具備法人資格者超過810家，全國無人機術科考場累計5座，數據充分反映國內產業的快速發展，民航局同時也在著手規劃簡化無人機操作證級別。

民航局長何淑萍於會中指出，民航局將持續精進遙控無人機管理資訊系統，並透過多面向的有效整合，全面提升管理效能。她同時歡迎地方政府能積極針對系統實務操作與優化需求提出寶貴建議，中央地方共同完善系統功能及管理機制。

民航局進一步說明，雖然空拍仍占國內無人機應用量超過75%，但農業噴灑、巡檢監測等任務申請近年明顯成長，而無人機物流已成為下一個產業升級的重要焦點。伴隨技術快速演進，管理制度也必須同步更新，民航局未來將持續優化法人能力審查、飛航活動申請與審核機制，使管理措施與科技發展緊密接軌。

會中，各縣市代表踴躍提出實務建議，包括於水庫等關鍵基礎設施等禁航區宣導禁用無人機，以及隸屬軍方之無人機是否適用《民航法》規範等。

對此，民航局均逐項回應，並承諾將從滾動式法規修訂、技術支援、管理流程、資訊系統整合等面向持續強化治理能量。民航局副局長林俊良表示，部分禁、限航區屬關鍵基礎設施，將由中央、地方與管理單位共同合作、加強宣導，強化民眾飛航無人機安全意識，確保相關資訊清楚一致，協助地方第一線執法人員更明確、有效率的工具與流程。

民航局強調，未來將持續深化中央—地方協力網絡，透過定期座談會及跨機關協作平台，廣納地方經驗與公民需求，持續精進無人機管理體系；在保障空域安全與公共利益的同時，也將全力支持無人機產業的創新發展，打造安全、有序、值得信賴的國家級無人機發展環境。