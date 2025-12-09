民航局1.7億打造航空版Google Map 提升航空公司航線規劃精準度

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

耗資新台幣1.7億元，打造新版航空情報服務系統，改以視覺化呈現，像是航空版GoogleMap。交通部民航局9日指出，我國新一代航空情報服務系統今年10月正式啟用，經將近兩個月實際運作，新系統運作順暢。總台副總台長董吉利，啟用至今，新系統各項運作均相當順暢，新系統整合最新全球航空資料庫，實現全航路、跨國界的即時檢核，此創新設計，有效提升航空公司航路規劃精準度、地面運作安全與整體作業效率。

民航局表示，飛航服務總台於2011年啟用我國第一代航空情報服務系統，系統化處理飛航計畫、飛航公告及飛航前簡報等動態資訊，並提供臺北飛航情報區的機場場面公告示意圖和航行警示圖，將飛航訊息與全世界交換，協助航空公司及飛航人員安全地完成飛行任務。

民航局說，而隨著系統軟硬體逐漸老舊、全球飛航資料庫與國際最新版本格式不同等挑戰，飛航服務總台積極規劃建置新一代航空情報服務系統，解決現有瓶頸並強化國際接軌能力。總台在2023年成立跨單位專案小組，建構「新一代航空情報服務系統」（Aeronautical Information Service System）。

董吉利表示，專案小組擬訂系統功能規格，並歷經兩年多的系統建置，包含採購招標、系統設計審查、設備安裝、人員訓練、陣地測試、720小時信心測試等階段，整個系統依國際民航組織最新標準設計，並結合本區特定需求，確保我國航空情報的即時性、完整性與正確性。

為使新舊系統無縫安全轉移，總臺隨後組成轉移工作小組，針對系統安全、網路、資安防護、使用者訓練、文件整備及風險評估等面向謹慎規劃，並邀集航空公司、機場及飛航管制等單位共同參與測試，新系統順利於10月16日啟用。

董吉利表示，啟用至今，新系統各項運作均相當順暢，新系統整合最新全球航空資料庫，實現全航路、跨國界的即時檢核；結合地理資訊系統以2D/3D視覺化圖形功能，使飛航公告及機場場面限制能即時以圖像化方式顯示與國際交換。此創新設計，有效提升航空公司航路規劃精準度、地面運作安全與整體作業效率。

董吉利表示，新一代航空情報系統的啟用，象徵我國航空情報服務正式邁入數位化、智慧化的新紀元，不僅提升國內航行安全與資訊透明度，更展現臺灣在國際民航領域持續與世界接軌的決心與能力。

