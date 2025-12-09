花蓮和平海洋溫差發電計畫排水影響評估不足 2次初審未通過

環境部昨再召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性，以及檢核電廠排水對鄰近海洋環境影響評估合理性下有所不足，環評委員決議本案補正再審。

為達成2050淨零排放目標，並開發再生能源，經濟部規畫於花蓮縣秀林鄉和平電廠北側空地設置總裝置容量6.4MW的海洋溫差發電機組，每日取水量約82萬公噸。

開發單位和平電力股份有限公司表示，海洋溫差發電是利用溫暖表層海水與600公尺深的冷海水溫差原理，該主機系統以液氨為工作流體，液氨在蒸發器中吸收溫海水提供的熱量，轉換成氨氣，氨氣推動渦輪機，進而帶動發電機發電。

首次初審時，環評委員關心海洋深層水取水管施工工法、排水對鄰近海洋影響等，因此未予以通過。開發單位表示，本案取水井位於廠內，使用水平推管法，將管線推入海域水深卅米處，直接避開生態相對豐富的沙灘及潮間帶，避免岸際生態影響。

此外，海管因使用繩索拖曳管線施放，施工期短亦無低頻噪音問題，營運期間僅有深層海底取水活動，研判對鯨豚生活空間影響甚微。

有當地民眾發言指出，本案開發場址土地為防風林，和平電廠興建時期，那塊地就因為防風林功能不能開發，但為何如今卻能變成開發用地，相當不合理，另開發單位也應積極宣導溫差發電的技術讓在地居民知道。

電廠鄰近的和平村長表示，去年11月和平電廠代表有到部落開說明會，本案對環境友善，也帶給部落工作機會，當然會支持，但也希望不只是發電，也應加速海洋深層水等產業的發展，甚至是觀光等，和部落一起共好。

環委表示，本案因為潮流等因素，影響範圍可能更廣，應該以圖示清楚呈現本案開發所涉海域範圍，否則對海域生態的衝擊很難評估。而防風林並非不能開發，但要有合理的影響減輕對策。

另有環委表示，開發單位報告指預計設定50 ppm為警報設定值並觸發水霧噴灑，或是水霧噴灑將設置於熱交換器及氨氣儲存槽四周，噴灑下來的含氨廢水濃度預估不超過10%，但氨氣依規定是不得洩漏的，應檢核液氨洩漏應變規畫的合理性與可行性。

本案在環委要求開發單位檢核液氨洩漏應變規畫的合理性、電廠排水對鄰近海洋環境影響評估結果合理性、管線鋪設遭遇天然災害的應變規畫，以及充分與在地居民溝通等，決議補正再審。